غاز مصر تكلف أصول عربية لدراسة القيمة العادلة للسهم

رجب عزالدينأعلنت شركة "غاز مصر"، اليوم الخميس، عن قيامها باسناد أعمال دراسة القيمة العادلة للسهم إلى شركة أصول عربية للاستشارات المالية، بدلاً من شركة مباشر للاستشارات.وقالت الشركة -فى وقت لاحق- إنها أوقفت التعامل مع شركة مباشر للاستشارات المالية، بناءً على طلب الهيئة العامة للرقابة المالي

رجب عزالدين

أعلنت شركة “غاز مصر”، اليوم الخميس، عن قيامها باسناد أعمال دراسة القيمة العادلة للسهم إلى شركة أصول عربية للاستشارات المالية، بدلاً من شركة مباشر للاستشارات.

وقالت الشركة -فى وقت لاحق- إنها أوقفت التعامل مع شركة مباشر للاستشارات المالية، بناءً على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية.

وطلبت الهيئة من شركة غاز مصر تعيين مستشار مالى آخر لدراسة القيمة العادلة للسهم لعدم توافر الاستقلالية الكاملة لشركة مباشر للاستشارات المالية، خلال الستة أشهر السابقة على خطاب التكليف.

وكلفت غاز مصر، فى الشهر الماضى، شركة مباشر للاستشارات المالية لدراسة القيمة بناء على طلب الهيئة على خلفية ارتفاع سعر السهم بشكل قوى خلال الشهر الماضى.

وصعد سهم غاز مصر خلال شهر أغسطس لأعلى مستوياته منذ الإدراج، بعد مقترح الشركة بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع، عبر توزيع أسهم مجانية.

وألغت ادارة البورصة التعاملات التى تمت على السهم على مدار أكثر من ثمانى جلسات متتالية.

وتنص المادة رقم “34 مكرراً” من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية على أحقية الهيئة فى أن تطلب من الشركات المقيدة بالبورصة دراسة للقيمة العادلة للسهم، وذلك في حال وجود تغير سعري في اتجاه واحد بنسبة أكثر من 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر أو بنسبة أكثر من 75%، خلال مدة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر بما لا يتناسب مع أتجاه مؤشرات السوق أو القطاع الذي تنتمي إليه الشركة المصدرة أو نتائج أعمال الشركة ومدي وجود أخبار جوهرية تبرر ذلك التغير.

يذكر أن أرباح “غاز مصر” ارتفعت خلال عام 2016 إلى 24.14 مليون جنيه، بزيادة قدرها 478.8%، مقابل أرباح بلغت 4.17 مليون جنيه في 2015.