غاز مصر تفصح عن تقرير قيمة عادلة للسهم بنحو 26.61 جنيه قبل زيادة رأس المال

أفصحت شركة غاز مصر -المتخصصة في توزيع الغاز الطبيعى عن نتيحة تقرير قيمة عادلة للسهم (معد من سوليد كابيتال للاستشارات المالية ) بقيمة 26.61 جنيه للسهم.

وقالت غاز مصر فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الخميس إن هذا التقرير جرى اعتماده من مراقب الحسابات بالشركة واعتمد من مجلس الإدارة بجلسة 27 يوليو الجارى.

ويأتي هذا التقرير في إطار متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية تهميدا للشروع فى اجراءات زيادة رأس المال المصدر من 480 مليون جنيه إلى مليار جنيه تقريبا.

ومن المقرر أن تمول زيادة رأسمال الشركة نقدا عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة العادلة التى انتهى إليها تقرير المستشار المالى المستقل.

هيكل ملكية غاز مصر وخريطة أكبر المساهمين المالكين فوق 5%

شركة غاز مصر

تأسست غاز مصر عام 1983، وهى أكبر شركة لتوزيع الغاز الطبيعي فى مصر، ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» بنسبة 80%، و20% لمساهمين آخرين يمتلكون حصصا أقل من 5% من الأسهم الحرة فى البورصة وفقا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 20 يوليو الجارى.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 75.8 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس الماضي مقارنة بصافى ربح قدره ة 5.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وقفزت إيرادات النشاط إلى 1.25 مليار جنيه خلال الربع المذكور مقارنة بإيرادات بلغت 979 مليون جنيه تقريبا خلال الفترة المقارنة من العام الماضى 2020.

وقررت الشركة فى وقت سابق توزيع أرباح نقدية على المساهمين فى شكل كوبون يحمل رقم (38) بواقع 1.5 جنيه للسهم الواحد بدء صرفها اعتبارا من 21 أبريل الماضى.

وحققت غاز مصر صافي ربح قدره 165.8 مليون جنيه خلال العام الماضي 2021، مقارنة بصافي ربح قدره 84.6 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

وارتفعت إيرادات النشاط إلى 5.4 مليار جنيه خلال العام الماضي 2021، مقارنة بإيرادات بلغت 4 مليار جنيه خلال العام المالى السابق 2020،وفقا للنتائج المرسلة للبورصة سابقا