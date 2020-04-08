«غاز مصر» تعلن توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 3 جنيهات للسهم

غاز مصر تفصح عن موعد توزيع الأرباح على المساهمين

أعلنت شركة غاز مصر اليوم الأربعاء عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 3 جنيهات للسهم، على أن يبدأ صرفها اعتبارًا من 27 إبريل الحالى.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة إن الحق فى التوزيع لمشترى السهم ينتهى انتقاله بنهاية جلسة الأربعاء 22 إبريل الجارى.

ويبلغ رأس مال الشركة 240 مليون جنيه، موزعة على 24 مليون جنيه، بقيمة 10 جنيهات لكل سهم.

وتأسست غاز مصر عام 1983، وتعتبر أكبر شركة لتوزيع الغاز الطبيعي فى مصر.

هيكل ملكية الشركة: 80% للقابضة و20% لآخرين

ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» بنسبة 80%، و20% لمساهمين آخرين.

وقفزت أرباح الشركة إلى 165 مليون جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2019 ، مقارنة بصافى أرباخ قدرها 35 مليون جنيه في 2018.

كما ارتفعت الإيرادات الشركة إلى 3.75 مليار جنيه خلال 2019 ، مقابل إيرادات بلغت 2.59 مليار جنيه في 2018.

واعتمدت الشركة الموازنة التخطيطية للعام المالى 2020 بإيرادات نشاط متوقعة 3.4 مليار جنيه، مقارنة بإيرادات قدرها 2.9 مليار جنيه فى موازنة 2019.

وتسهم غاز مصر في 13 شركة عاملة فى مصر بنسب تتراوح بين 1 و49%، بقيم تتراوح بين 67 مليون جنيه، و73 ألف جنيه.

وطالب الجهاز المركزى للمحاسبات خلال العام الماضى بإعادة النظر فى جدوى مساهمتها بست شركات منها.

وتضم الشركات الست المشار إليه، بوتجاسكو، جاس كول، غازتك، كارجاس، صيانكو، تاون جاس.

غاز مصر تشتري حصة إضافية في تاون جاس بقيمة 19.5 مليون جنيه

واشترت غاز مصر فى وقت سابق 10% من حصة شركة “جاسكو” فى رأس مال شركة “تاون جاس” بقيمة إجمالية 19.4 مليون جنيه تقريبا.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة 3 مارس الماضى إن نسبة مساهمتها فى تاون جاس المتخصصة فى توزيع الغاز للمدن ارتفعت بعد العملية من 30% إلى 41%.

خريطة عقود الغاز التي وقعتها الشركة محليًا وعربيًا العام الماضي

ووقعت الشركة خلال العام الماضى عدة عقود لتوزيع الغاز الطبيعى فى مصر وخارجها، كما أعلنت فى ديسمبر الماضى عن إنشاء مكتب خدمة عملاء بدولة الكويت.

وأعلنت الشركة فى 30 ديسمبر الماضى عن توقيع عقد أعمال مناقصة نقل غاز إلى حقول شركة شمال البحرية للبترول “نوربيتكو” بقيمة إجمالية 61 مليون جنيه تقريبًا.

كما أعلنت فى 18 سبتمبر الماضى عن تعاقدها مع شركة فجر الأردنية المصرية لتوصيل خط غاز إلى شركة فوسفات بالمجمع الصناعة بمدينة العقبة بقيمة إجمالية 3.9 مليون دولار.

ووافقت الشركة فى 26 نوفمبر الماضى على تأسيس شركة جديدة لإنتاج مواسير البولى إيثيلين برأسمال قدره 340 مليون جنيه بالشراكة مع شركتين أحدهما سويسرية والأخرى إماراتية.

وتبلغ حصة غاز مصر فى هذه الشركة الجديدة 25% من الأسهم، مقابل 74% للشركة السويسرية، ونحو 1% للشركة الإماراتية.

وتعد شركة “George fisher” السويسرية إحدى كبريات الشركات العالمية فى مجال تصنيع المواسير البلاستيكية ومستلزماتها .

بينما تتخصص شركة “Corys” الإماراتية فى إنتاج أنظمة المواسير البلاستيكية لنقل الغاز والمياه.