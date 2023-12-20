«غاز مصر» تعتمد الموازنة التقديرية لعام 2024 بإيرادات مستهدفة 6.69 مليار جنيه

اعتمد مجلس إدارة شركة غاز مصر الموازنة التقديرية للعام المقبل 2024.

وتستهدف غاز مصر تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 6.69 مليار جنيه، مقارنة بإيرادات مستهدفة 8.62 مليار جنيه خلال 2023 الجاري.

كما تستهدف الشركة تحقيق صافي أرباح بقيمة 245 مليون جنيه، مقارنة بأرباح قيمتها 309 مليون جنيه خلال العام الحالي.

وأشارت غاز مصر في بيان لإدارة البورصة إلى أن الموازنة التقديرية للعام المقبل بنيت على أساس ترشيد الإنفاق العام، بما لا يعوق استمرار العملية التشغيلية، وزيادة الإيرادات وتنوع مصادرها داخل مصر وخارجها.

يذكر أن شركة غاز مصر حققت خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، صافي أرباح بنحو 138.62 مليون جنيه، مقابل 152.49 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2022.

وبلغ إجمالي إيرادات الشركة 3.61 مليار جنيه، مقابل 5.09 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام السابق 2022.