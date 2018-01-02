غاز مصر تشترى حصة 11% في تاو جاس

رجب عزالدينوافق مجلس إدارة "غاز مصر"، بجلسته المنعقدة -الأحد الماضى- على شراء نسبة 11% من حصة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)، فى رأس مال "المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن" (تاو جاس).وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، إن قيمة الحصة 16.2 مليون جنيه سيتم سدادها، خصماً من حصة

رجب عزالدين

وافق مجلس إدارة “غاز مصر”، بجلسته المنعقدة -الأحد الماضى- على شراء نسبة 11% من حصة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)، فى رأس مال “المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن” (تاو جاس).

وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، إن قيمة الحصة 16.2 مليون جنيه سيتم سدادها، خصماً من حصة غاز مصر فى توزيعات أرباح شركة تاون جاس السنوية، لتصبح نسبة مساهمة غاز مصر فى رأس مال تاون جاس 41%.

ووافق المجلس على تعديل تشكيل مجلس الإدارة بضم المهندس ياسر صلاح الدين حسن عبد السيد، لعضوية مجلس إدارة الشركة، ممثلا عن المصرية القابضة للغازات “إيجاس”، وتكليفه للقيام بأعمال وظيفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

ووقعت الشركة، فى 4 ديسمبر الماضى، بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة)، لتوصيل شبكة الغاز لوحدات سكنية بالعاصمة الجديدة، بقيمة إجمالية 66.9 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة أن البروتوكول يشمل توصيل شبكة الغاز الأرضية الرئيسية داخل المدينة، والتركيبات الخارجية لـ 21810 وحدات سكنية.

تأسست شركة “غاز مصر” فى عام 1983، وتمتلك شركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية 80% من أسهمها، ويبلغ رأسمال الشركة حاليًا 120 مليون جنيه، موزعاً على 12 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد.

وتعمل الشركة فى مجال تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي كمقاول عام، والقيام بجميع الأعمال المرتبطة بتلك الأنشطة، واستغلال إمكانيات وطاقات الشركة المتاحة في تقديم خدماتها للغير داخل قطاع البترول أو خارجه.