«غاز مصر» تسجل أرباحا بقيمة 122.8 مليون جنيه بالنصف الأول

اعتمد مجلس إدارة شركة غاز مصر نتائج الأعمال والقوائم المالية عن النصف الأول من عام 2023.

وارتفعت أرباح غاز مصر خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 18.6%، لتسجل 122.81 مليون جنيه، مقابل 103.52 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2022.

وسجلت إيرادات غاز مصر هبوطا بنسبة 31.3%، خلال 6 أشهر ، لتصل إلى 2.1 مليار جنيه، مقابل 3.06 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام السابق 2022.

يذكر أن غاز مصر حققت نموا في صافي الأرباح بنسبة 82%، خلال عام 2022، لتسجل. 301.98 مليون جنيه، مقابل 165.82 مليون جنيه بنهاية عام 2021.

وارتفعت إيرادات غاز مصر بنسبة 30%، خلال عام 2022، لتصل إلى 7.02 مليار جنيه، مقابل 5.4 مليار جنيه العام السابق له.