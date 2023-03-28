«غاز مصر» تستهدف 23% نموا في إيراداتها العام الحالي

تستهدف شركة غاز مصر نموا بنحو 23% في إيراداتها العام الجاري، لتصل إلى 8.6 مليار جنيه، مقارنة بإيرادات فعلية 7 مليارات جنيه في 2022.

وكانت الشركة حققت نموا في إيراداتها بواقع 30% العام الماضي لتصل إلى 7 مليارات جنيه، وفقا للقوائم المالية للشركة، التي أظهرت تحقيق صافي أرباح بعد الضريبة 301.9 مليون جنيه، بقفزة نسبتها 82% مقارنة بالعام السابق.

وكشفت الشركة أن أهم المشروعات التي بدأت في تنفيذها العام الماضي هي مشروع صيانة المنصات البحرية لصالح شركة “عمليات الخافجي المشتركة – KJO” بالسعودية، وذلك من خلال تحالف مع شركة IKK، وشركة ماريدايف للخدمات البحرية لتنفيذ أعمال الصيانة لعدد 146 منصة بحرية لمدة 17 عاما.

وقالت إنها نجحت العام الماضي في تنفيذ 45% من خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بواقع 450 ألف عميل، وتوصيل 697 منشأة تجارية، و6011 كم شبكات أرضية، و9.6 مليون متر من مواسير التركيبات.