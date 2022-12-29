«غاز مصر» تستهدف نمو أرباحها 87% خلال 2023 لتصل 309 مليون جنيه

اعتمد مجلس إدارة شركة غاز مصر الموازنة التقديرية للعام المالي 2023 ،وتستهدف غاز مصر تحقيق صافي ربح بقيمة 309 مليون جنيه ، مقابل 165 مليون جنيه طبقا لموازنة 2022، بنسبة نمو 87.2%.

كما تستهدف تحقيق نموا في الإيرادات بنحو 26.5% لتسجل 8.62 مليار جنيه ، مقابل 6.81 مليار جنيه في موازنة العام الجاري.

وتخطط غاز مصر طبقا للموازنة التخطيطية للعام الجديد تعزيز موقفها المالي من خلال التوسع في تنفيذ المشروعات الهندسية في مجال البترول والانشاءات المدنية والميكانيكية.

كما تعتزم شركة غاز مصر التوسع في أعمال توصيل الغاز للمنازل، والمصانع .