غاز مصر تدعو قدامى المساهمين للاكتتاب فى زيادة رأسمالها إلى مليار جنيه

حصلت شركة غاز مصر -المتخصصة في توزيع الغاز الطبيعى – على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الأحد، للشروع فى إجراءات دعوة قدامى المساهمين لتغطية زيادة رأسمالها إلى مليار جنيه تقريبا.

واعتمدت غاز مصر فى 27 يوليو الماضى نتيحة تقرير قيمة عادلة للسهم (معد من سوليد كابيتال للاستشارات المالية ) بقيمة 26.61 جنيه للسهم فى إطار متطلبات زيادة رأسمال المصدر من 480 مليون جنيه إلى مليار تقريبأ.

ومن المقرر أن تمول زيادة رأسمال الشركة نقدا عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة العادلة التى انتهى إليها تقرير المستشار المالى المستقل.

هيكل ملكية غاز مصر وخريطة أكبر المساهمين المالكين فوق 5%

شركة غاز مصر

وتأسست غاز مصر عام 1983، وهى أكبر شركة لتوزيع الغاز الطبيعي فى مصر، ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» بنسبة 80% و20% لمساهمين آخرين يمتلكون حصصا أقل من 5% من الأسهم الحرة فى البورصة وفقا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 20 يوليو الماضى.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 75.8 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس الماضي مقارنة مع صافى ربح قدره 5.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وقفزت إيرادات النشاط إلى 1.25 مليار جنيه خلال الربع المذكور مقارنة مع إيرادات بلغت 979 مليون جنيه تقريبا خلال الفترة المقارنة من العام الماضى .

وقررت الشركة فى وقت سابق توزيع أرباح نقدية على المساهمين فى شكل كوبون يحمل رقم (38) بواقع 1.5 جنيه للسهم وبدأت صرفها اعتبارا من 21 أبريل الماضى.

وحققت غاز مصر صافي ربح قدره 165.8 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقارنة مع صافي ربح قدره 84.6 مليون جنيه خلال 2020.

وارتفعت إيرادات النشاط إلى 5.4 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة مع إيرادات بلغت 4 مليارات جنيه خلال العام المالى السابق ،وفقا للنتائج المرسلة للبورصة سابقا.