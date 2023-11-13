«غاز مصر» تحقق 138.6 مليون جنيه أرباحًا خلال 9 شهور

اعتمد مجلس إدارة شركة غاز مصر نتائج الأعمال والقوائم المالية عن التسعة أشهر الأولى من عام 2023.

وبلغت صافي أرباح غاز مصر، نحو 138.62 مليون جنيه خلال 9 شهور، مقابل 152.49 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2022.

وحققت غاز مصر إجمالي إيرادات بلغت 3.61 مليار جنيه، مقابل 5.09 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولي من العام السابق 2022.

يذكر أن غاز مصر حققت نموا في صافي الأرباح بنسبة 82%، خلال عام 2022، لتسجل. 301.98 مليون جنيه، مقابل 165.82 مليون جنيه بنهاية عام 2021.

وارتفعت إيرادات غاز مصر بنسبة 30%، خلال عام 2022، لتصل إلى 7.02 مليار جنيه، مقابل 5.4 مليار جنيه العام السابق له.