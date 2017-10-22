غاز مصر : القيمة العادلة أخذ زيادة سعر الغاز فى الاعتبار

رجب عزالدين:قالت شركة غاز مصر، إن زيادة سعر توصيل الغاز الطبيعى للمنازل قد تم أخذه فى الاعتبار عند تقدير القيمة العادلة للسهم.جاء ذلك فى بيان اليوم الأحد، للرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص موافقة شركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس" على زيادة سعر توصيل الغاز الطبيعى للمناز

رجب عزالدين:

قالت شركة غاز مصر، إن زيادة سعر توصيل الغاز الطبيعى للمنازل قد تم أخذه فى الاعتبار عند تقدير القيمة العادلة للسهم.

جاء ذلك فى بيان اليوم الأحد، للرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص موافقة شركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ” إيجاس” على زيادة سعر توصيل الغاز الطبيعى للمنازل .

وقالت “غاز مصر” إن ” إيجاس وافقت على زيادة سعر التوصيل للعملاء المنزليين بنظام المشروع بمقدار 800 جنيه لكل عميل لتصبح 1800 جنيه وتتحمل الشركة القابضة قيمة الزيادة اعتبارا من 1 يوليو الماضى .

ونوهت الشركة بأنها تخدم 150 ألف عميل سنويا ضمن مشروع توصيل الغاز للمنازل .

واعتمدت هيئة الرقابة المالية الأسبوع قبل الماضى القيمة العادلة للسهم عند 175.39 جنيه للسهم وفقا لدراسة أعدتها شركة أصول عربية للاستشارات المالية المستشار المالى للتقييم.

وقالت “أصول عربية” إن القيمة العادلة للسهم تتراوح بين 159.44 جنيه، و208.11 جنيه، وبمتوسط حسابي للقيمة العادلة للسهم 175.39 جنيه لأسهم الشركة البالغة 12 مليون سهم.

وطلبت “الرقابة المالية” من شركة غاز مصر في أغسطس الماضي، تكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين لإعداد دراسة قيمة عادلة خلال شهر من تاريخه، على إثر الارتفاعات التي شهدها السهم بالفترة الماضية.

ويبلغ رأسمال غاز مصر 120 مليون جنيه، موزعا على 12 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.