غاز مصر السهم الأكثر ارتفاعًا في البورصة

تصدر سهم شركة غاز مصر، قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا في البورصة، نهاية تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، ليصعد 7.6% مسجلًا مستو 114 جنيهًا، فيما جاء سهم الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، ثانيًا بنسبة صعود بلغت 5.8%، ليغلق عند 8.6 جنيه.فيما تصدر سهم العربية لإستصلاح الأراضي ترتيب الأسهم الأكثر انخفاضًا، في ذا

تصدر سهم شركة غاز مصر، قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا في البورصة، نهاية تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، ليصعد 7.6% مسجلًا مستو 114 جنيهًا، فيما جاء سهم الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، ثانيًا بنسبة صعود بلغت 5.8%، ليغلق عند 8.6 جنيه.

فيما تصدر سهم العربية لإستصلاح الأراضي ترتيب الأسهم الأكثر انخفاضًا، في ذات الجلسة، بنسبة انخفاض 8.3%، ليغلق عند 5.5 جنيه، فيما احتل سهم بنك الكويت الوطني، المرتبة الثانية، بنسبة تراجع 4.9%، ليغلق عند 41.2 جنيه.

يذكر أن المؤشر الرئيسي للبورصة “egx30″، هبط بنسبة 0.22%، ليغلق عند مستو 13502 نقطة، كما تراجع مؤشر “egx70″، بنسبة 0.17%، ليغلق عند مستو 614 نقطة.