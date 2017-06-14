غاز مصر السهم الأكثر ارتفاعًا في البورصة

تصدر سهم شركة غاز مصر، قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا في البورصة، نهاية تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، ليصعد 7.6% مسجلًا مستو 114 جنيهًا، فيما جاء سهم الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، ثانيًا بنسبة صعود بلغت 5.8%، ليغلق عند 8.6 جنيه.
فيما تصدر سهم العربية لإستصلاح الأراضي ترتيب الأسهم الأكثر انخفاضًا، في ذات الجلسة، بنسبة انخفاض 8.3%، ليغلق عند 5.5 جنيه، فيما احتل سهم بنك الكويت الوطني، المرتبة الثانية، بنسبة تراجع 4.9%، ليغلق عند 41.2 جنيه.
يذكر أن المؤشر الرئيسي للبورصة “egx30″، هبط بنسبة 0.22%، ليغلق عند مستو 13502 نقطة، كما تراجع مؤشر “egx70″، بنسبة 0.17%، ليغلق عند مستو 614 نقطة.