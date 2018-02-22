غاز قبرص فى الطريق لمصر

بلومبرج: يعزز التحول إلى مركزا إقليمى لتداول الطاقة إعداد – خالد بدر الدين: تستعد قبرص لتوقيع اتفاقية بيع غاز طبيعى لمصر، وأكد جورجيوس لاكوتريبيس وزير الطاقة القبرصى أن حكومته على وشك بيع غاز طبيعى من حقل أفروديت بالبحر المتوسط، بعد التوصل لاتفاقية فى غضون الأسابيع المقبلة لتصديره إلى محطات

بلومبرج: يعزز التحول إلى مركزا إقليمى لتداول الطاقة





إعداد – خالد بدر الدين:

تستعد قبرص لتوقيع اتفاقية بيع غاز طبيعى لمصر، وأكد جورجيوس لاكوتريبيس وزير الطاقة القبرصى أن حكومته على وشك بيع غاز طبيعى من حقل أفروديت بالبحر المتوسط، بعد التوصل لاتفاقية فى غضون الأسابيع المقبلة لتصديره إلى محطات الغاز الطبيعى المسيل فى إدكو ودمياط على مسافة 645 كيلومترًا من جنوب قبرص.

يأتى ذلك بعد أيام من إعلان شركة ديليك دريلينج وشريكتها نوبل إينيرجى الأمريكية اتفاقيتين ملزمتين لتصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى لشركة دولفينوس هولدينجز المصرية، بقيمة 15 مليار دولار من حقول تامار وليفياثان الإسرائيلية لمدة 10 سنوات، وقال وزير البترول طارق الملا أن تلك الاتفاقية تعزز مكانة مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، بعد أن بدأ حقل ظهر فى الإنتاج.

وذكرت وكالة بلومبرج أن قبرص ستصدر الغاز الطبيعى من حقل أفروديت الذى اكتشفته شركة نوبل إينيرجى الأمريكية، ويحتوى على حوالى 4.5 تريليون قدم مكعب من الغاز، والذى تشارك فيه مع شركة رويال داتش شل بنسبة %35، بينما تسيطر شركة ديلك الإسرائيلية على النسبة الباقية.

وحسب الوكالة، من المتوقع أن يؤدى اكتشافات الغاز الطبيعى فى منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط على سواحل قبرص وإسرائيل ومصر ولبنان إلى تحويل مصر إلى مركز ضخم لإنتاج الغاز الطبيعى على مقربة من أوروبا، غير أن حكومات هذه الدول بدأت تتفق الآن فقط على أفضل وسيلة لتصدير الغاز من منطقة ينتشر فيها التوترات السياسية العنيفة.

ومازالت تركيا تمنع شركة إينى الإيطالية من البحث والتنقيب فى منطقة قبرص الاقتصادية منذ9 فبراير الحالى وحتى الآن، بزعم أن لها حقوقًا فيها، كما أن هناك تهديدات متبادلة بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية بينهما، لاسيما أن المنطقة من قبرص إلى لبنان ومصر قد تحتوى على احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعى، وتسعى دول المنطقة إلى تطوير إنتاجها المرتقب من حقولها، خصوصًا أن المسح الجيولوجى الأمريكى أكد أن هذه المنطقة يوجد بها أكثر من 340 تريليون قدم مكعب من الغاز، أو ما يعادل أكثر من الاحتياطى الأمريكى.

وعلق الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس على اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل لصالح شركة من القطاع الخاص، مؤكدا أنها تأتى فى إطار استراتيجية تحول مصر إلى مركز إقليمى لتداول الطاقة، وما يتطلبه ذلك من استيراد وإعادة تصدير الغاز عبر دول شرق البحر المتوسط مثل قبرص وإسرائيل ولبنان.

وقال السيسى خلال افتتاح مراكز لخدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار: «إحنا جبنا جون كبير فى حاجات كتير فى الموضوع ده».