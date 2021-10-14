«غازتك»… 25 عاما من التحديات والإنجازات فى مجال غاز السيارات

محطاتها 230 محطة وعدد السيارات التى حولتها 180 ألف سيارة

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات أدت إلى إحداث طفرة فى هذا النشاط وزيادة أعداد المحطات لمقابلة هذا التوسع .

وقال إن إعادة تصحيح التشوهات السعرية للمنتجات البترولية فى إطار الإصلاح الاقتصادى الذى شهدته مصر ساهم ايضاً فى زيادة إقبال المواطنين على استخدام الغاز كوقود لما له من مردود كبير على المواطنين والاقتصاد القومى ، وكذلك تعظيم الاستفادة من ثروات مصر من الغاز الطبيعى .

جاء ذلك فى كلمته خلال اللقاء الذى نظمته الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز “غازتك” بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيسها .

وأضاف “الملا” أن شركة غازتك تساهم بفعالية إلى جانب الشركات الأخرى العاملة فى هذا المجال فى تحقيق إستراتيجية الوزارة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل من خلال التوسع فى مجال تحويل وصيانة السيارات للعمل بدورة الوقود المزدوج (غاز طبيعى/ بنزين) .

بالإضافة إلى إنشاء وتشغيل محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى والوقود السائل للوصول بأعداد المحطات إلى 1000 محطة من أجل تحقيق الانتشار الجغرافى للتيسير على المواطنين وتحفيزهم للاستفادة من فارق السعر بين الغاز والوقود االسائل.

ووجه الملا الشكر والتقدير إلى شركة إينى العالمية التى تساهم مع شركة غازتك فى مشروع الوزارة لزيادة أعداد محطات الوقود المتكاملة والتى تحمل شعار الشركتين .

ولفت إلى أن مشاركة إينى فى مجال التسويق يعكس الثقة الكاملة للشركاء الأجانب للاستثمار فى كافة الأنشطة البترولية المختلفة .

وخلال اللقاء استعرض المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس الشركة مسيرة عطاء الشركة منذ تأسيسها في تقديم خدمات تحويل وتموين السيارات بالغاز الطبيعى .

أوضح أن الشركة كان لها السبق فى إنشاء محطات خدمة وتموين الغاز لأول مرة في بمحافظات الوجه القبلى، وكذلك مدن قناة السويس ومحافظة جنوب سيناء للتواجد فى 24 محافظة بأعلى شبكة محطات تموين بالغاز الطبيعى.

واستطاعت الشركة تحقيق معدلات إنجاز قياسية، حيث بلغ عدد المحطات التابعة لها على مستوى الجمهورية 230 وبلغ عدد السيارات التى قامت بتحويلها للعمل بالغاز 180 ألف سيارة مقابل 17 محطة و 2500 سيارة فى عام 2000 .

وأضاف أن الدعم والمتابعة المستمرة من المهندس طارق الملا كان له أكبر الأثر في تشجيع وقيام شركات غاز السيارات وعلى رأسها غازتك بتنفيذ خطة عمل الوزارة لتطوير شبكة محطات التموين بالغاز الطبيعى فى مختلف المحافظات، بالإضافة إلى توفير آليات التمويل التى كان لها دور فعال في تحفيز المواطنين للاتجاه لتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى .

وأشار إلى أن “غازتك” قامت فى عام 2018 بإبرام اتفاقية مع شركة إينى العالمية لإنشاء محطات تموين وخدمات السيارات بالوقود السائل فى محافظات بورسعيد ، الغربية ، بنى سويف ، القاهرة ودمياط ، بالإضاف إلى التعاون بين الشركتين في توفير زيوت عالية الجودة لتلبى احتياجات المحركات التي تعمل بالغاز .

تجدر الإشارة إلى أن غازتك كان لها السبق في تنفيذ مشروعات نقل الغاز المضغوط بواسطة حاويات متنقلة بهدف تغذية المناطق والمنشآت الصناعية والتجارية التي تبعد عن شبكة الغازات الطبيعية بالغاز الطبيعى ، فضلاً عن إنشاء محطة متخصصة للناقلات بمدينة الغردقة لتموين الناقلات بالغاز الطبيعى .

وفى نهاية اللقاء قام المهندس طارق الملا بتكريم رؤساء شركة غازتك السابقين لجهودهم المتواصلة التى بذلوها خلال فترة عملهم . حضر اللقاء المهندس عابد عز الرجال رئيس هيئة البترول والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ولفيف من وكلاء الوزارة ورؤساء شركات البترول وممثلى شركة إينى الإيطالية .