غازتك: معدلات تحويل السيارات للغاز طبيعي تقفز 250%

بمتوسط 35 سيارة يوميًا مقابل 10 قبل قرار تحريك أسعار البنزين أحمد عوضأكد هشام رضوان رئيس مجلس إدارة شركة غازتك، إن معدلات الإقبال علي محطات غازتك لتحويل نظم تشغيل السيارات من بنزين إلى غاز طبيعي، قفزت بنسبة 250% ليصل متوسط التحويل إلى 35 سيارة يوميًا مقارنة ب10 سيارات قبل قرار الحكومة بزي

بمتوسط 35 سيارة يوميًا مقابل 10 قبل قرار تحريك أسعار البنزين

أحمد عوض

أكد هشام رضوان رئيس مجلس إدارة شركة غازتك، إن معدلات الإقبال علي محطات غازتك لتحويل نظم تشغيل السيارات من بنزين إلى غاز طبيعي، قفزت بنسبة 250% ليصل متوسط التحويل إلى 35 سيارة يوميًا مقارنة ب10 سيارات قبل قرار الحكومة بزيادة أسعار المشتقات البترولية “البنزين”.

وأوضح في تصريحات لـ”المال”، أن الفترة التي يستغرقها العميل لتحويل نظم تشغيل السيارة من البنزين إلى غاز طبيعي تستغرق نحو 4 ساعات فقط، عبر إضافة بعض الأجزاء لمكونات الموتور وتزويد شنطة السيارة بالاسطوانة، موكدا أن الهدف الأساسي من تلك العملية ترشيد تكلفة التشغيل.

وأشار إلى أن غازتك تستهدف الانتشار بمختلف أنحاء الجمهورية عبر تدشين محطات تموين وتحويل للغاز الطبيعي في الصعيد، موضحا ان اجمالي عدد محطات غازتك لتحويل السيارات للغاز الطبيعي يبلغ 35 محطة حتى الآن؛ موزعة بنحو 60% في القاهرة الكبرى و40% بمدن ومحافظات أخرى.

وأضاف أنه يتم اجراء مفاوضات مع عدد من وكلاء السيارات، حتى لا يؤدي تحويل السيارات الجديدة للغاز إلى خروجها من الضمان، موضحًا أن الغالبية العظمي من الوكلاء ترفض تعديل نظم التشغيل بطرازاتها خارج مراكز الخدمة الخاصة بها.

كانت الحكومة، قد أعلنت عن زيادة أسعار المشتقات البترولية والغاز الطبيعى، ليبلغ سعر لتر البنزين 80 ، نحو 3.65 جنيه مقابل 235 قرشا، ووصل نحو 5 جنيهات للتر 92 مقارنة بـ 350 قرشا، كما تحرك سعر السولار من 235 قرشا إلى 3.65 جنيه، وارتفع سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي الي 2 جنيها بدلا من 1.60 قرشًا.

