«غازتك»: تدشين 366 محطة غاز طبيعى خلال 3 سنوات

قال عبد الفتاح فرحات، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز «غازتك»، إن هناك توجهات من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية بالتوسع فى إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى على أن يتم إضافة 366 محطة باستثمارات تقدر بحوالى مليار جنيه وذلك فى إطار تغطية كافة المحافظات خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف فرحات أن هناك مباحثات حالية مع عدد من شركات البترول لاضافة خدمة سيارات التموين المتنقلة والمتوسطة المدمجة بالغاز الطبيعى فى المناطق الغير مؤهلة للمحطات الثابتة.

وأشار إلى أن توجهات الدولة تسير نحو الاعتماد على الغاز الطبيعى فى مشروعات تحويل أنظمة تشغيل المحركات بديلا عن الوقود التقليدى فى ضوء تخفيض الاستهلاك وتقليص تكاليف التشغيل.

وأكد أن هناك تعاوناً بين كافة أجهزة الدولة والبنوك المصرفية على تدعيم مشروعات تحويل المركبات إلى الغاز الطبيعى وأقامة المحطات الخاصة بها، كاشفا عن إجراء مباحثات مع «البنك الزراعى المصرى» لتدعيم الخطط التسويقية والتمويلية للمركبات المدعومة بالغاز بالإضافة إلى إطلاق حزمة من التسهيلات الائتمانية للعملاء فى ضوء التشجيع على عمليات التحويل للغاز.

وأوضح رئيس شركة «غازتك» أن الفترة الحالية تشهد أيضًا إجراء مباحثات مع عدد من مُصنعى السيارات حول مدى جاهزيه المشاركة فى مبادرة تحويل مركبات النقل الجماعى إلى العمل بالغاز، حيث من المتوقع أن يتم توقيع عدد من البروتوكولات مع مصانع المركبات خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن شركته تمكنت من تحويل السيارات العاملة بأنظمة التشغيل بالوقود التقليدى إلى الغاز الطبيعى فى أكثر من 150 ألف مركبة بقيمة تقدر بنحو 320 مليون جنيه على مدار الفترة الماضية.

فرحات: افتتاح مصنع إنتاج معدات وأجهزة التحويل فى النصف الأول من 2021

فى سياق آخر، كشف فرحات عن إجراء درسات الجدوى بالتعاون مع شركة «كار جاس» و«لاندى رينزو الإيطالية» المتعلقة بإنتاج المكونات الخاصة بعمليات التحويل ومعدات محطات الغاز الطبيعى المضغوط محليًا، متوقعًا أن يبدأ الإنتاج الفعلى للمشروع خلال النصف الأول من العام المقبل.

ولفت إلى أن اجمالى حجم الاستثمارات المستهدف ضخها لإنتاج معدات المحطات وأطقم تحول المركبات للغاز الطبيعى تقارب 500 مليون جنيه.

يذكر أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وقعت مذكرتى تفاهم مع شركة لاندى رينزو الإيطالية بشأن مشاركة شركتى «غازتك» و«كارجاس» فى تجميع وتصنيع معدات محطات الغاز الطبيعى المضغوط، ومكونات أطقم تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى محليًا.

أحمد عوض