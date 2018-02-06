غازتك تبحث إنشاء محطة تموين في شرم الشيخ

المال- خاصبحثت شركة غازتك مع محافظة جنوب سيناء الخطوات التنفيذية لإنشاء أول محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بمدينة شرم الشيخ، المقرر تدشينها خلال العام الحالي.جاء ذلك على هامش الاجتماع الذي عقده المهندس عبدالفتاح فرحات، رئيس مجلس إدارة شركة غازتك، مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمق

المال- خاص

بحثت شركة غازتك مع محافظة جنوب سيناء الخطوات التنفيذية لإنشاء أول محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بمدينة شرم الشيخ، المقرر تدشينها خلال العام الحالي.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الذي عقده المهندس عبدالفتاح فرحات، رئيس مجلس إدارة شركة غازتك، مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمقر المحافظة، في إطار تخصيص قطعة أرض بغرض إنشاء محطة متكاملة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى ومركز لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعى / بنزين).

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة البترول للتوسع فى نشر خدمة التموين بالغاز الطبيعى فى المحافظات المختلفة، وزيادة منافذ تسويق الوقود للجمهور.

وقالت الشركة في بيان لها إنه بالتعاون مع شركة سيناء للغاز سيتم دراسة متطلبات توصيل الغاز الطبيعى لمدينة أبو زنيمة؛ تماشيا مع بدء إنشاء منطقة صناعية بها، بالإضافة إلى أنه سيتم توصيل الغاز الطبيعي لمدينة طور سيناء العاصمة من خلال نقل الغاز الطبيعى المضغوط بحاويات، خاصة من محطة الشركة المزمع إنشاؤها بالمدينة.