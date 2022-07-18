«غازبروم» تعلن القوة القاهرة بشأن إمدادات الغاز لثلاثة عملاء أوروبيين

أعلنت شركة “غازبروم” القوة القاهرة بشأن إمدادات الغاز لثلاثة عملاء أوروبيين على الأقل، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقالت شركة الغاز الروسية العملاقة، التي تخفض بالفعل الإمدادات إلى أوروبا وأغلقت خط الأنابيب الرئيسي للصيانة، في رسالة بتاريخ 14 يوليو، إن إشعار القوة القاهرة ينطبق على إمدادات الشهر الماضي.

وأوضحت “غازبروم” أنها غير قادرة على الوفاء بعقودها طويلة الأجل لتوريد الغاز بسبب ظروف غير متوقعة، كما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات خاصة. ولم يصدر تعليق فوري من “غازبروم”.

كانت إمدادات “غازبروم” من الغاز الطبيعي أقل مما طلبه العملاء خلال الشهر الماضي. واستشهدت الشركة بمشكلات في التوربينات التي تضغط الغاز الذي يذهب عبر خط أنابيب “نورد ستريم” الذي يربط روسيا بألمانيا، بينما أغلقت أوكرانيا إحدى نقاط الدخول على الحدود مع روسيا لضمان السلامة بعد غزو القوات لمحطة ضغط رئيسية.