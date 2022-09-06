«غازبروم» : الصين ستبدأ تسديد ثمن شحنات الغاز الروسي بالروبل واليوان بدلا من الدولار  

أعلنت مجموعة «غازبروم» الروسية العملاقة للطاقة، الثلاثاء، أن الصين ستبدأ تسديد ثمن شحنات الغاز الروسي بالروبل واليوان، بدلًا من الدولار، في وقتٍ تسعى قيه موسكو لتعزيز علاقاتها مع بكين ردًّا على العقوبات الغربية المفروضة عليها.

وجاء في بيان لغازبروم: “تم القيام بنقلة لإتمام الدفوعات لقاء إمدادات الغاز الروسية إلى الصين بالعملتين الوطنيتين للبلدين الروبل واليوان”.

وبحسب تقرير لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، ارتفعت صادرات روسيا من النفط والفحم إلى الهند والصين بشكل كبير، خلال الصيف، مقارنة بالأشهر الأولى للعام الحالي، في الوقت الذي خفّضت فيه الدول الأوروبية وارداتها من الطاقة الروسية.