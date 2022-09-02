«غازبروم الروسية» تغلق خط توريد الغاز إلى أوروبا لأجل غير مسمى

قال مراسل قناة إكسترا نيوز من موسكو، فى خبر عاجل إن شركة غازبروم الروسية قررت إغلاق خط توريد الغاز إلى أوروبا “نورد ستريم 1″، إلى أجل غير مسمى.

وفى وقت سابق، قطعت شركة “جازبروم إكسبورت” الخميس إمدادات الغاز عن شركة الطاقة الفرنسية “إنجي”، بعد تخلفها عن سداد مدفوعات مترتبة عليها عن شهر يوليو.

إغلاق خط توريد الغاز إلى أوروبا

وذكرت شركة “غازبروم إكسبورت” الثلاثاء، أنها لم تتسلم المدفوعات من الشركة الفرنسية وأخطرتها بالتعليق الكامل لإمدادات الغاز اعتبارًا من 1 سبتمبر وحتى لحظة السداد.

وتمتلك “إنجي” أكبر شبكة لنقل الغاز في أوروبا، وهي أكبر مشغل لتخزين الغاز تحت الأرض في أوروبا من حيث القدرات الاستيعابية.

والشركة أحد المساهمين في Nord Stream AG، مشغل خط أنابيب الغاز “السيل الشمالي 1″، كما أنها أحد المستثمرين الأوروبيين في مشروع “السيل الشمالي 2”.

وتم توريد الغاز الطبيعى الروسى إلى فرنسا لمدة 45 عاما، وتجاوز إجمالي الصادرات 427 مليار متر مكعب.