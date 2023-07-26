غارنييه توقع شراكة مع الفنانة مايان السيد كمتحدثة رسمية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وقعت العلامة التجارية الرائدة غارنييه لمستحضرات العناية بالجمال شراكة مع الفنانة المصرية مايان السيد كمتحدثة رسمية جديدة لها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وللتواصل مع الجيل z من خلال تواجدها المؤثر على الإنترنت.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة اليوم الاربعاء.

من جانبه، أعرب احمد وجيه المدير العام لقسم المنتجات الاستهلاكية في الشرق الأوسط عن سعادته بالشراكة الجديدة، قائلاً: “نحن نرحب بمايان السيد كأحد أعضاء عائلة غارنييه وإن تأثيرها وتفانيها في الجمال الطبيعي يجعلانها شخصية مثيرة للاهتمام وملهمة للترويج لعلامتنا التجارية في المنطقة”، مضيفا ان مع الدعم الذي تقدمه مايان، نهدف إلى تمكين جيل الشباب لاحتضان جمالهم الطبيعي ودفع التغيير الإيجابي في هذه الصناعة.

و قالت مايان السيد : “يشرفني أن أضم جهودي إلى غارنييه كوجه اعلاني لعلامتها التجارية و إنّ التزام غارنييه بالجمال الأخضر والاستدامة متوافق تماماً مع قيمي الشخصية، وأنا متحمسة جدا لإلهام الشباب والتواصل معهم في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معا، و يمكننا إحداث تأثير إيجابي وتمكين جيل الشباب لاحتضان جمالهم الطبيعي.”

يشار الي ان غارنييه علامة تجارية رائدة في مجال العناية بالجمال، و تكرس جهودها للجمال الأخضر (Green Beauty) و والاستدامة.

و تتميز غارنييه بمجموعة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والشعر، وتلتزم بإنتاج المزيد من التركيبات الطبيعية باستخدام مكونات مستدامة ومن مصادر لتجارة عادلة، وبإحداث ثورة في صناعة العناية بالجمال من أجل مستقبل أفضل.

وتنتج غارنييه منتجاتها في مصانع تستخدم الطاقة المتجددة بنسبة 100%، وتعمل بنشاط للتحوّل إلى عمليات تصنيع أكثر استدامة.



كما تستخدم غارنييه البلاستيك المُعاد تدويره والقابل لإعادة التدوير لتقليل النفايات البلاستيكية من خلال استخدام عبوات لمنتجاتها من بلاستيك مُعاد تدويره وقابل لإعادة التدوير ، كما تلتزم غارنييه بالجمال الأخضر (Green Beauty)، و تتميّز جميع تركيباتها بأنها نباتية، مع ضمان عدم استخدام أي مكونات مشتقة من الحيوانات.



كما تلتزم غارنييه بزيادة استخدام المكوّنات على أساس حيوي في منتجاتها ، بالاضافة الي اعتمادها من قبل Cruelty Free International، مع ضمانها بعدم إجراء أي اختبار على الحيوانات خلال أي مرحلة من مراحل تطوير المنتجات.