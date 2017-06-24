غارة إسرائيلية تستهدف مواقع للحكومة السورية بالجولان

سكاى نيوز عربيةقال الجيش الإسرائيلي، إنه أغار على مواقع تابعة للقوات الحكومية السورية، رداً على إطلاق 10 قذائف صاروخية من الأراضي السورية على شمال مرتفعات الجولان السورية المحتلة.وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، اليوم السبت، أن طائرات سلاح الجو أغارت على عدة أهداف "تابعة للنظام السوري في شمال ه

سكاى نيوز عربية

قال الجيش الإسرائيلي، إنه أغار على مواقع تابعة للقوات الحكومية السورية، رداً على إطلاق 10 قذائف صاروخية من الأراضي السورية على شمال مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وذكرت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية، اليوم السبت، أن طائرات سلاح الجو أغارت على عدة أهداف “تابعة للنظام السوري في شمال هضبة الجولان السورية”، انطلقت منها النيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن الجيش أنه “ينظر بخطورة، ولن يحتمل أي محاولة للمس بسيادة دولة إسرائيل، ويعتبر النظام السوري مسؤولا عما يجري في أراضيه”.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الجيش نقل رسالة احتجاج شديدة إلى قوات حفظ السلام عقب الحادث.