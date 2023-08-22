غادة يحيي : 100 مليون هاتف مبيعات ريلمي عالميا في 5 سنوات ..والسوق أصبحت متشبعة

قدرت غادة يحيي ، مديرة العلاقات العامة بشركة ريلمي الصينية للهواتف المحمولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، حجم مبيعات شركتها عالميا خلال ال 5 سنوات الماضية بنحو 100 مليون وحدة .

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته الشركة أمس الاثنين لإطلاق سلسلة هواتفها الجديدة realme 11 بالاسواق ومرور 5 أعوام علي تواجدها بمصر.

وقالت يحيي أن تصميمات أجهزة الهواتف المحمولة خلال عام 2018كانت آمنة ولكنها كانت غير ممتعة علي حد تعبيرها رغم وجود نحو 701 علامة تجارية في سوق المحمول لذلك قررت ريلمي إطلاق اول هاتف لها في الهند وهو realm1، معتبرا أن السوق حاليا أصبح متشبعا .

واكدت أن ريلمي توسعت في 13 سوق حول العالم خلال عام 2019 خارج الصين وذلك في دول أفريقيا وآسيا وأوروبا وانطلقت في منطقة الشرق الأوسط من مصر.

ولفتت إلي أن الشركة تمكنت خلال الربع الثاني من عام 2020 رغم جائحة كورونا من احتلال المركز الرابع محليا في مبيعات أجهزة الهواتف الذكية وتأتي حاليا في المركز الثاني بالجزائر