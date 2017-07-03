غادة والي : 50%‏ نصيب محافظات الصعيد من الدعم النقدي

المال- خاص قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة اتفقت على أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي سيكون لها أثر، وأن إعادة توزيع الدعم لا يعني رفعه، موضحة أن كل هذه الإجراءات تهدف لوصول الدعم للفئات المستحقة من خلال تحسين سياسات الاستهداف. وردًّا على سؤال حول زيادة قيمة الدعم الذي قدّمته الح

المال- خاص

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة اتفقت على أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي سيكون لها أثر، وأن إعادة توزيع الدعم لا يعني رفعه، موضحة أن كل هذه الإجراءات تهدف لوصول الدعم للفئات المستحقة من خلال تحسين سياسات الاستهداف.





وردًّا على سؤال حول زيادة قيمة الدعم الذي قدّمته الحكومة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قالت الوزيرة إن الدعم التمويني كانت قيمته ١٥ جنيهًا للفرد، وارتفع إلى 18 جنيهًا، ثم إلى 21 جنيهًا حتى وصل حاليًّا إلى 50 جنيهًا، مشيرة إلى أن عدد المواطنين المستفيدين من الدعم التمويني يبلغ 62 مليون مواطن، قائلة: “بالتأكيد توجد شرائح تحصل على سلع تموينية مدعمة وهي أقل استحقاق لها، ومن أجل ذلك تجري حاليًّا عمليات تنقية لبطاقات التموين من خلال إجراءات شفافة وعادلة”.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر “مصر تستطيع بالتاء المربوطة”، ضمن جلسة “الاقتصاد تحديات وحلول” والتي أدارها الإعلامي محمد شردي، بحضور غادة والي وزيرة التضامن، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ومحمد عمران رئيس البورصة المصرية، ومجموعة متخصصة في الاقتصاد من المصريات المهاجرات والمشاركات في المؤتمر، منهن الدكتورة وجيهة تايلور، الرئيس الشرفي لمؤتمر الاقتصاديين العالمي، وليلى بنس مستشارة للاستثمار وإدارة الثروات، ويسرية سالم إخصائية في تحصيل الديون من أمريكا، وإيمان رشوان أستاذ القانون العام والاقتصاد من ألمانيا.

وعن تكلفة معاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، أوضحت غادة والي أن إجمالي ما خُصص لها من الحكومة يبلغ ١٥ مليار جنيه، يستفيد منها 3.5 مليون أسرة، بما يمثل أكثر من ١٥ مليون شخص ليس قادرًا على العمل ويعاني ظروفًا اقتصادية واجتماعية صعبة، منها 7 مليارات جنيه لمعاش الضمان فقط، وتم إضافة ما قيمته نحو 2 مليار جنيه بعد القرارات الأخيرة بزيادة 100 جنيه شهريًّا للدعم النقدي تكافل وكرامة.

وشددت الوزيرة على أن الفقر الحقيقي في محافظات الصعيد كافة، وأنها حصلت على 50% من إجمالي الدعم النقدي.

وردًّا على سؤال الإعلامي محمد شردي حول وضع المعاشات بمصر حاليًّا، قالت غادة والي: “المعاشات لا تزال منخفضة ولا تفي باحتياجات أصحاب المعاشات”، مشيرة إلى أن المعاشات زادت بقيمة 150 جنيهًا كحد أدنى، و551 جنيهًا كحد أقصى، وأنها أكبر زيادة من نوعها وقد تضاعفت ليصل إجمالي المعاشات إلى 155 مليار جنيه حاليًّا، بينما كانت أقلَّ من نصف هذه القيمة، موضحة أنه تم خلال يوليو الحالي صرف المعاشات بالزيادة الجديدة التي قرَّرها الرئيس السيسي.

وعن مدى إحساس المواطن بزيادة الدعم أجابت الوزيرة بأن الهدف حماية الطبقات الدنيا والهشة والأَوْلى بالرعاية، وأن ذلك موجود في جميع دول العالم حيث تدعم الحكومات فئاتٍ من المجتمع غير قادرة على العمل والإنتاج، موضحة أن برامج الدعم مؤقتة، وأن “تكافل وكرامة” تحديدًا مشروط باستمرار تعليم الأولاد بها وتحديد عدد الأطفال الذين تدعمهم بحد أقصى ثلاثة، والاهتمام بصحتهم وصحة الأم، خاصة خلال فترات الحمل، مؤكدة أن خلق فرص عمل مع دوران عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات الاستثمارات، من شأنها تشغيل الشباب والدفع بالمرأة لسوق العمل ووقف عمالة الأطفال.

وكشفت غادة والي، خلال مشاركتها في الجلسة، أنه يوجد اتفاق مع وزارة المالية على أنه في منتصف 2018 سيتم تنقية مستحقي معاش الضمان ونقل المستحقين منهم لبرنامج تكافل وكرامة، مع تحويل شباب أُسر برنامج تكافل وكرامة لبرنامج فرصة وتوفير فرص عمل لهم، وكذلك تحسين المسكن بحيث يكون آمنًا وتتوفر لديه مياه الشرب والسقف والصرف الصحي.

وفي سياق الحديث عن نشاط البورصة المصرية لفتت غادة والي إلى أنه يتم استثمار ما نسبته ١% فقط من أموال التأمينات في استثمار طويل الأجل بالبورصة، وأنه الأفضل عائدًا حيث حقق 35% خلال السنوات الثلاث الماضية، وأكثر من 65% خلال السنة الحالية.