غادة والي: مؤتمر موسع عن مكافحة الفساد نهاية يوليو

- دورة تدريبية لقيادات العمل الأهلي والاتحادات الإقليمية والنوعية للتوعية بمكافحة الفسادالمال- خاصأكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مؤتمر مكافحة الفساد يهدف إلى تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد بكل محافظات الجمهورية، موضحة أن الوزارة دعت الجمعيات الأهلية والمؤسسات للمشا

– دورة تدريبية لقيادات العمل الأهلي والاتحادات الإقليمية والنوعية للتوعية بمكافحة الفساد



المال- خاص

أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مؤتمر مكافحة الفساد يهدف إلى تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد بكل محافظات الجمهورية، موضحة أن الوزارة دعت الجمعيات الأهلية والمؤسسات للمشاركة بفعالية في المؤتمر المزمع عقده في يوم 31 يوليو الجاري لتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، وتبادل الرؤى بشأن كيفية مساهمة المجتمع المدني في مكافحة الفساد والوقاية منه وتوعية المواطنين بمخاطره.

جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد- الذى عقد في إطار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية- وموافقتها على تنظيم مؤتمر موسع يوم الإثنين 31/7/2017 يضم ممثلي الاتحادات والمؤسسات الأهلية بجميع المحافظات، حيث سيتناول المؤتمر على مدى جلساته مناقشة دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، وذلك في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأضافت والي أنه يتم حاليا الإعداد لتنظيم دورة تدريبية تضم قيادات من منظمات العمل الأهلي والاتحادات الإقليمية والنوعية للتوعية بمكافحة الفساد.