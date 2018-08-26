غادة والي: عودة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية

المال -خاص:أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ان اليوم الاثنين يبدأ اول افراج حجاج الجمعيات الاهلية في العودة الى ارض الوطن حيث يضم 876 حاجاً الجيزة ودمياط وحجاج المؤسسة القومية ويستمر تفويج الحجاج للعوده من مطار جده الى القاهرة حتي يوم10 سبتمبر كما تبدأ رحلات العودة من المدينة ا

المال -خاص:

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ان اليوم الاثنين يبدأ اول افراج حجاج الجمعيات الاهلية في العودة الى ارض الوطن حيث يضم 876 حاجاً الجيزة ودمياط وحجاج المؤسسة القومية ويستمر تفويج الحجاج للعوده من مطار جده الى القاهرة حتي يوم10 سبتمبر كما تبدأ رحلات العودة من المدينة اعتباراً من 29 اغسطس.

هذا وقد تم تفعيل عمل لجان مطاري جدة والمدينة استعداداً لسفر الحجاج مع التأكيد على اعضاء لجان المطار بضرورة تقديم كل الخدمات والتيسيرات الممكنة للحجيج وتسهيل اجراءات السفر خاصة للمرضى وكبار السن.

هذا ويبلغ اجمالي حجاج الجمعيات المتواجدين في مكة حتى الآن 12445حاجاً منهم 397 في المدينة سافروا صباح اليوم و12048 في مكة المكرمة.

وفي إطار متابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية، أكد أيمن عبد الموجود رئيس البعثة الرسمية للتضامن ان 7 حالات لحجاج تجري غسيل كلوي بانتظام منذ وصولهم الى الاراضي السعودية بالاضافة الى وجود ٧ حالات اخرى تتلقى العلاج اللازم لها في المستشفيات السعودية.



كما أضاف أن عدد حالات الوفيات بين حجاج الجمعيات هي 4 حالات لحجاج من محافظات الغربية والاسكندرية والبحيرة .