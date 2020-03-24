غادة والي عن مصطفى مدبولي : صاحب صاحبه ومحارب ابن محارب

قالت " شهدته ابنا قلقا جدا عند مرض والدته يتابع لكنه لا يترك عمله أبدا ويحركه دائما شعوره بالمسؤولية" .

كتب عديد من الشخصيات العامة على فيس بوك بوستات على صفحاتهم الشخصية تشيد بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على خلفية ظهوره خلال إدارته لأزمة فيروس “كورونا” المستجد والمؤتمرات الصحفية التي يعقدها لإعلان القرارات التي يتوالى فرضها.

ومن إحدى الشخصيات العامة التي كتبت الدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا ، ووزيرة التضامن السابقة .

الدكتورة غادة والي كتبت على صفحتها أنها زاملت الدكتور مصطفى مدبولي منذ من أكثر من ١٥ عاما في الأمم المتحدة موضحة أنه كان خبير تخطيط عمراني متميز منضبط خلوق .

واستكملت ” تابعته وهو يضع خطط واستراتيجيات التوسع العمراني في هيئة التخطيط العمراني ثم خبيرا إقليميا و دوليا في الأمم المتحدة “.

وتابعت الدكتورة غادة والي قائلة ” وجاورته في مجلس الوزراء وزيرا للإسكان والمجتمعات العمرانية ينفذ بدأب أكبر عملية تطوير عمراني بتاريخنا الحديث بانضباط وحزم مع عشرات الشركات المنفذة في ظروف شديدة الصعوبة”.

غادة والي : الدكتور مصطفى مدبولي ضاعف دخل هيئة المجتمعات العمرانية 10 أضعاف بهدوء ودون طلب موارد

وقالت أنها شهدت كيف ضاعف الدكتور مصطفى مدبولي دخل هيئة المجتمعات العمرانية عشرة أضعاف دخلها بهدوء ودون صخب ودون طلب موارد من وزاره المالية.

وأشارت والي إلى أن نهج الدكتور مصطفى مدبولي في رده علي المهاجمين المزايدين دائما كان مزيدا من العمل في صمت.

وقالت إنها شرفت بالعمل تحت رئاسته رئيسا لها في مجلس الوزراء يثق في زملائه ويتعامل بتقدير واحترام مع مرؤوسيه ويترك لهم مساحة حرية مع متابعة دوره.

وعن جانب آخر لرئيس الوزراء ، تابعت الدكتور غادة والي عبر صفحتها الخاصة على فيس بوك وقالت أنها عرفت الدكتور مصطفى مدبولي عن قرب ربا لأسره يرعي أبناءه ، ويقود سيارته يوم الجمعة بنفسه دون حراسة ، ويشتري طلبات بيته من السوبر ماركت ويقوم بتوصيل أبنائه يوم أجازته بنفسه إلى أعياد ميلاد أصحابهم وهو وزير.

وقالت “عرفته صاحب صاحبه يهتم بزملائه من من تركوا الوزارة ووفيا لرؤسائه السابقين” .

وأضافت والي متحدثة عن الدكتور مصطفى مدبولي، قائلة: “شهدته ابنا قلقا جدا عند مرض والدته يتابع لكنه لا يترك عمله أبدا ويحركه دائما شعوره بالمسؤولية” .

ووصفت الدكتورة غادة والي الدكتور مصطفى مدبولي بأنه هو المحارب ابن المحارب ، رئيس حكومتنا الذي تشرفت بالعمل معه مصطفي كمال مدبولي.

واختتمت البوست على صفحتها الشخصية على فيس بوك برسالتها للدكتور مصطفى مدبولي ” ربنا معاك وإحنا وراك ، و#هنعدي#” .