غادة والي : عمليات صرف المعاش مستمرة في العيد

وكالات: قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم صرف 496 ألف حالة صرف من الصارفات الآلية، بدءا من مساء الخميس "ليلة العيد"، وحتى الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم السبت، بإجمالي 564710550 جنيه، موضحة أن عمليات صرف المعاشات الآلية منتظمة ومستمرة في كافة أنحاء الجمهورية، من خلال الماكينات الخا

وكالات:

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم صرف 496 ألف حالة صرف من الصارفات الآلية، بدءا من مساء الخميس “ليلة العيد”، وحتى الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم السبت، بإجمالي 564710550 جنيه، موضحة أن عمليات صرف المعاشات الآلية منتظمة ومستمرة في كافة أنحاء الجمهورية، من خلال الماكينات الخاصة بمنظومة المعاشات، ومن ماكينات الصرف الخاصة بمجموعة بنوك مصر وماكينات صرف البريد.

وأضافت أن غرفة عمليات من صندوقي التأمينات -الحكومي والعام والخاص – منعقدة طوال أيام عيد الأضحى لمتابعة الموقف على مدار اليوم وتقوم في حالة وجود عطل بماكينات الصرف بالإبلاغ والمتابعة حتى إصلاحه أولا بأول بالتواصل مع شركة اى فاينانس ، كما أن شركة امانكو تقوم بتغذية الماكينات بالنقدية كلما استدعى الأمر ذلك طوال أيام العيد.

وأشارت الوزيرة إلى أن الخط الساخن لتلقي شكاوي خاصة بماكينات الصراف الآلي “ATM” يعمل خلال إجازة عيد الأضحى، ويتلقى استفسارات أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف، من خلال أرقام “كول سنتر”، وهي 19680 و19683 .

يذكر أن من يحمل بطاقة صرف المعاشات الآلية يبلغ عددهم 6 ملايين مواطن، يمثلون نحو 79% من إجمالي أصحاب المعاشات، والذين يتجاوز عددهم 9 ملايين صاحب معاش ومستحق.