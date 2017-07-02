غادة والي: صرف معاشات 700 ألف مواطن

المال- خاص أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، انتظام عمليات صرف المعاشات منذ الساعات الأولى من صباح اليوم بجميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وكذلك ماكينات الصراف الآلي (A.T.M )، وبلغ عدد من قاموا بصرف مستحقاتهم حتى الآن 700 ألف مواطن، بإجمالي 900 مليون جنيه، ومازالت ع



المال- خاص

أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، انتظام عمليات صرف المعاشات منذ الساعات الأولى من صباح اليوم بجميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وكذلك ماكينات الصراف الآلي (A.T.M )، وبلغ عدد من قاموا بصرف مستحقاتهم حتى الآن 700 ألف مواطن، بإجمالي 900 مليون جنيه، ومازالت عمليات الصرف مستمرة لليوم الثاني ويتم متابعتها لحظة بلحظة.

وأوضحت أن حصيلة صرف المعاشات من خلال بنك ناصر بلغت 8 ملايين جنيه وذلك من خلال شبكته للصراف الآلي (ATM) بينما بلغت حصيلة اليوم الأول من جميع شبكات البنوك العاملة في مصر من خلال شبكة شركة بنوك مصر ما قيمته 22 مليون جنيه.

ويواصل بنك ناصر وجميع فروع البنوك الأخرى اليوم الأحد صرف المعاشات من خلال شبكة فروعه ال 93 المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وذلك اعتبارا من السابعة صباحا.

جدير بالذكر أن جميع البنوك ومكاتب البريد ومنافذ الصرف التابعة للهيئة كانت قد بدأت عمليات صرف المعاشات لأصحابها وللمستحقين السبت الأول من يوليو بدلا من اليوم العاشر من الشهر -كما كان معتادا وذلك للتيسير على المستفيدين وبالزيادات التي أقرتها الحكومة بواقع 15% بحد أدنى 150 جنيها، وبحد أقصى 551 جنيها، وبإجمالي تكلفة للزيادة بلغت 21.3 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة ويستفيد منها نحو 9.4 مليون صاحب معاش ومستحق، وتستمر عمليات الصرف اليوم الأحد.