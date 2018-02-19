غادة والي تشارك في مؤتمر الحماية الاجتماعية والتشغيل بفرانكفورت

المال - خاص تشارك غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في مؤتمر الحماية الاجتماعية والتشغيل في دول الجنوب بفرانكفورت، بدعوة من البنك الدولي، حيث شاركت صباح اليوم في المائدة الوزارية المستديرة التي شارك فيها أيضًا وزيرة الحماية الاجتماعية في باكستان مارفى ميخون ووزيرة التعاون الدولى في ألمانيا ونائب رئ

المال – خاص



تشارك غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في مؤتمر الحماية الاجتماعية والتشغيل في دول الجنوب بفرانكفورت، بدعوة من البنك الدولي، حيث شاركت صباح اليوم في المائدة الوزارية المستديرة التي شارك فيها أيضًا وزيرة الحماية الاجتماعية في باكستان مارفى ميخون ووزيرة التعاون الدولى في ألمانيا ونائب رئيس البنك الدولى.

تم استعراض أطر الحماية الاجتماعية التي نجحت في حماية المجتمعات من الصدمات الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو حماية المجتمعات من آثار إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتي تؤثر على الفئات الأدنى دخلاً في المدى القصير.

وشاركت غادة والي في جلسة رئيسية لعرض ثلاث تجارب دولية للحماية الاجتماعية وهى تجارب اليابان ومصر وأوزباكستان.

جدير بالذكر أن المؤتمر المنعقد لمدة يومين في مدينة فرانكفورت في ألمانيا يعتبر منتدى دوليًا لتبادل الخبرات ولإلقاء الضوء على التجارب الناجحة ومنها التجربة المصرية لبرنامج تكافل وكرامة والتي تعتبر نموذجاً للتوسع الجغرافي، وفى الاستثمار في الأطفال والأسرة وفى تطويعها للتكنولوجيا بحيث تصل لأكبر عدد من المستفيدين.

وكانت هناك إشادة كبيرة بجهود مصر في هيكلة دعم الطاقة لصالح الطبقات محدودة الدخل واستثمار مصر في مشروطية التعليم والصحة وأهمية مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الرعاية الصحية والتشغيل باعتباره مكملاً لبرامج الحماية .