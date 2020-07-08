غادة والي تحذر من عصابات تستغل جائحة كورونا لتسويق منتجات طبية مقلدة ومغشوشة

أكدت الدكتورة غادة والي ، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة ، أن الصحة العامة في العالم في خطر مع زيادة نشاط المجرمين الذين يستفيدون من أزمة جائحة كورونا في استغلال المواطنين، بهدف الاستفادة من حالة القلق العام وزيادة الطلب على معدات الوقاية الشخصية والأدوية.

وقالت والي -في تصريحات اليوم الأربعاء- إن عناصر الجريمة المنظمة عبر الوطنية تستغل الثغرات الموجودة في التنظيم والرقابة على المستوى الوطني لتسويق المنتجات الطبية المتدنية في الجودة والمقلدة، مشيرة إلى الحاجة لمساعدة دول العالم على زيادة التعاون لسد هذه الثغرات وبناء قدرات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية ورفع الوعي العام للحفاظ على سلامة الإنسان.

وأضافت أن استغلال الجماعات الإجرامية المنظمة حالات عدم اليقين المحيطة بالفيروس من خلال سد الفجوة في الطلب على المنتجات الطبية عن طريق تسويق المنتجات المقلدة والخطيرة على الصحة.