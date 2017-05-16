غادة والى: مراجعة شهرية لـ150 ألف أسرة مُدرجة بكرامة وتكافل

مدحت إسماعيل وهبة حامدقالت غادة والي، وزيرة التصامن الاجتماعي، إن وزارتها ستقوم بمراجعة شهرية للمُدرجين في برنامج الدعم النقدي "كرامة وتكافل"، إضافة إلى متابعة مشروطية استحقاق تلك الأُسر للدعم، لافتة إلى أن هذا العام سيطلق عليه في الوزارة عام المشروطية وهي التأكد من الأُسر بالتزام أبنائهم الحضور ف

مدحت إسماعيل وهبة حامد

قالت غادة والي، وزيرة التصامن الاجتماعي، إن وزارتها ستقوم بمراجعة شهرية للمُدرجين في برنامج الدعم النقدي “كرامة وتكافل”، إضافة إلى متابعة مشروطية استحقاق تلك الأُسر للدعم، لافتة إلى أن هذا العام سيطلق عليه في الوزارة عام المشروطية وهي التأكد من الأُسر بالتزام أبنائهم الحضور في المدارس، والتزامهم أيضًا بالحصول على التطعيمات الصحية اللازمة.





جاءت تصريحات غادة والي خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الذي عُقد، اليوم، تحت عنوان “نحو حماية وعدالة اجتماعية شاملة”، مضيفة أن عدد المدرجين حاليًّا في البرنامج يصل إلى 1.7 مليون أسرة.

إلى ذلك قالت هنا بريكس، مدير القطاع الإقليمي الحماية الاجتماعية بالشرق الأوسط، خلال كلمتها في المؤتمر، إن تقييمها للبرنامج أنه حقّق الأهداف التي أُطلق من أجلها، إضافة إلى أن الحكومة التزمت بتنفيذ البرنامج للفئات الفقيرة، فضلًا عن عملية الشراكة بين الوزارات.