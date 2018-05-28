غادة والى: كفاية 2 يستهدف الحد من الفقر متعدد الأبعاد

مدحت إسماعيلقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مشروع "اثنين كفاية" يأتى ضمن استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعى للحد من الفقر متعدد الأبعاد للحد من الزيادة السكانية والتى تشارك فى تنفيذها عدة وزارات.وأضافت والى أن المشروع يهدف الى رفع وعى السيدات بمفهوم الأسرة الصغيرة والمباعدة بين الولاد

مدحت إسماعيل

قالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مشروع “اثنين كفاية” يأتى ضمن استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعى للحد من الفقر متعدد الأبعاد للحد من الزيادة السكانية والتى تشارك فى تنفيذها عدة وزارات.

وأضافت والى أن المشروع يهدف الى رفع وعى السيدات بمفهوم الأسرة الصغيرة والمباعدة بين الولادات، الى جانب تطوير عيادات تنظيم الأسرة التابعة للجمعيات الأهلية، وبناء قدرات الكوادر العاملة فى مجال تنظيم الأسرة على مستوى المحافظات المستهدفة، وتنفيذ حملات توعية محلية وقومية للتوعية بالقضية السكانية، ويستهدف المشروع القيام بعمل 342 ألف زيارة طرق أبواب لعمل التوعية المباشرة بإجمالى 4 ملايين زيارة خلال مدة تنفيذ وسيعقد المشروع 408 ندوات توعوية وتثقيفية بإجمالى 4896 ندوة خلال مدة المشروع وقد تم الانتهاء من إعداد المحتوى التدريبى بالتنسيق مع الشركاء.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن المشروع سيتم تنفيذه من خلال 100 جمعية أهلية تم اختيارها بين 250 جمعية أهلية تقدمت للمشاركة فى تنفيذ المشروع وتم تقييمها من خلال زيارات ميدانيه للتحقق من قدراتها فنياً ومالياً وإدارياً وحصر احتياجات عيادات تنظيم الأسرة التابعة لها وستحصل هذه الجمعيات على منح تتراوح قيمتها من نصف مليون الى مليون جنيه ويصل أجمالى هذه المنح حوالى 100 مليون جنيه تعد هى الاكبر فى تاريخ وزارة التضامن الاجتماعى تستخدم فى تجهيز العيادات وتوفير وسائل تنظيم الأسرة وبناء كوادرها، كما سيشارك فى تنفيذ المشروع اكثر من 2500 متطوع ورائدة ريفية واكثر من 140 طبيبا وممرضة ويستهدف أيضاً الصيادلة .



وأكدت والى أهمية دور المحافظين فى تشكيل لجنة تسيير تجتمع شهرياً على مستوى المحافظة لمتابعة تنفيذ المشروع ودفعه لتحقيق أهدافه.