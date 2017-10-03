غادة والى: صرف معاشات سبتمبر غدًا

المال -خاص فور صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم الخميس 5 أكتوبر إجازة رسمية بدلاً من الجمعة الموافق 6 أكتوبر عيد القوات المسلحة، أصدرت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، توجيهات للمسئولين بصندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لصرف معاشات البريد وبنك ناصر لشهر سبتمبر

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فور صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم الخميس 5 أكتوبر إجازة رسمية بدلاً من الجمعة الموافق 6 أكتوبر عيد القوات المسلحة، أصدرت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، توجيهات للمسئولين بصندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لصرف معاشات البريد وبنك ناصر لشهر سبتمبر التي كان مقرراً البدء في صرفها يوم الخميس 5 أكتوبر، ليتم البدء في صرفها اعتبارا من يوم الأربعاء 4 أكتوبر الحالى وذلك تيسيرا على أصحابها.

وقال سامي عبد الهادي رئيس الصندوق العام والخاص إنه تم التنسيق بين صندوقي التأمين الاجتماعي وكلٍ من الهيئة العامة للبريد وبنك ناصر وتم إنهاء كل الإجراءات اللازمة لصرف المعاشات اعتباراً من صباح الأربعاء 4 أكتوبر 2017.

في سياق متصل، أكد شريف فاروق نائب رئيس بنك ناصر أن بدء صرف المعاشات سيكون من منتصف ليل الثلاثاء / الأربعاء من جميع الصرافات الآلية لبنك ناصر ومن خلال شبكة 123 بجميع الصرافات الآلية بالبنوك.

وأشار فاروق إلى أن العمل في فروع بنك ناصر غداً بدءا من الساعة السابعة من صباح الأربعاء ويستمر لحين انتهاء خدمة آخر عميل موجود بالفروع.