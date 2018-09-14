غادة والى توافق على فتح فرع جديد لأعمال الإسكندرية بالقاهرة

معتز محمود:



وافقت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى على فتح مقر لجمعية رجال أعمال الإسكندرية فى القاهرة أو الجيزة وفقا لمحمد صبرى رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية .

وأضاف أن موافقة الوزيرة جاءت خلال زيارتها لمقر الجمعية بالاسكندرية مؤخرا،لافتا إلى أن الجمعية غير هادفة للربح وتحتاج لفتح فرع لها فى القاهرة أو الجيزة لإتاحة فرص لزيادة نشاطها فى مدن جديدة.



وأوضح أن موافقة الوزيرة ستساعد على مد مظلة الجمعية للمواطنين الراغبين فى الحصول على خدمات الجمعية فى محافظات جديدة،لافتا إلى أن الجمعية تسعى إلى مد خدماتها لمحافظات الصعيد وبورسعيد والجيزة والقاهرة.



وأشار إلى أن الجمعية تخطط لزيادة عدد عملائها البالغ حاليا 420 ألف عميل خلال السنوات المقبلة .



بدوره أكد عبد المنعم حافظ، نائب رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن وزيرة التضامن أبدت مرونة فى الموافقة على فتح الفرع الجديد، ودعمتنا لزيادة التمويل المتاح .