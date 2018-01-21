غادة والى : تمويل 57 ألف مشروع متناهي الصغر من بنك ناصر

قالت د. غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن بنك ناصر الاجتماعى، قدم تمويلات بقيمة 6.2 مليار جنيه، خلال السنوات الأربع الماضية، استخدمت كلها فى مشروعات اجتماعية .

وأضافت – فى كلمتها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاح عدة مشروعات قومية بمحافظة بنى سويف اليوم الأحد – أنهم فى تلك الفترة استطاعوا توفير 57 ألف مشروع متناهي الصغر قامت الوزارة بتمويله.