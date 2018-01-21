استثمار

غادة والى : تمويل 57 ألف مشروع متناهي الصغر من بنك ناصر

أحمد صبرى:قالت د. غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن بنك ناصر الاجتماعى، قدم تمويلات بقيمة 6.2 مليار جنيه، خلال  السنوات الأربع الماضية، استخدمت كلها فى مشروعات اجتماعية .وأضافت - فى كلمتها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاح عدة مشروعات قومية بمحافظة بنى سويف اليوم الأحد - 
11:47 ص, الأحد, 21 يناير 18 11:47 ص, الأحد, 21 يناير 18

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أحمد صبرى:

قالت د. غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن بنك ناصر الاجتماعى، قدم تمويلات بقيمة 6.2 مليار جنيه، خلال  السنوات الأربع الماضية، استخدمت كلها فى مشروعات اجتماعية .

وأضافت – فى كلمتها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاح عدة مشروعات قومية بمحافظة بنى سويف اليوم الأحد –  أنهم فى تلك الفترة استطاعوا توفير 57 ألف مشروع متناهي الصغر قامت الوزارة بتمويله.

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