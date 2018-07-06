غادة والى: تمويل أكثر من 5 آلاف مشروع بقيمة 18 مليون جنيه

المال - خاصتواصل وزارة التضامن الاجتماعي، تنفيذ خطط ومشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال توفير فرص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من بينها مشروع (دعم سبل العيش لأمهات الأطفال في المدارس المجتمعية)، الذى يتم تنفيذه في 10 محافظات هي (الجيزة، القليوبية، الدقهلية، المنيا، الفيوم، كفر الشيخ،

المال – خاص

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، تنفيذ خطط ومشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال توفير فرص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من بينها مشروع (دعم سبل العيش لأمهات الأطفال في المدارس المجتمعية)، الذى يتم تنفيذه في 10 محافظات هي (الجيزة، القليوبية، الدقهلية، المنيا، الفيوم، كفر الشيخ، البحيرة، مرسى مطروح، قنا، الغربية).

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية لأسر الأطفال في المدارس المجتمعية، لمكافحة عمالة الأطفال وحماية حقهم في الصحة والتعليم والحياة الكريمة، من خلال تطوير قدرات الأمهات وزيادة دخلهن.

وأعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المشروع جارٍ تنفيذه بمعدلات متسارعة ففي خلال الأشهر الثلاثة الماضية تم تمويل 5245 مشروعًا، بتكلفة زادت على 18 مليون جنيه، والانتهاء من تدريب 23 ألفاً من أمهات الأطفال في المدارس المجتمعية على التخطيط وإدارة المشروعات متناهية الصغر.

وكشفت سها هاني، مديرة المشروع بوزارة التضامن، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنجاح، وإنجاز الأهداف المخطط لها من حيث إعداد المتدربات والمشروعات الممولة، مشيرة إلى أن المشروع سيشهد خلال الفترة المقبلة إطلاق المرحلة الثانية.

وأضافت أن محافظات الصعيد جاءت في مقدمة المحافظات التي استفادت من المشروع، ففي الفيوم تم تمويل 1474 مشروعًا بإجمالي 5 ملايين جنيه، يليها المنيا بتمويل 1041 مشروعًا بقيمة زادت على 3.5 مليون جنيه.

وبلغ عدد المشروعات التي تم تمويلها في محافظة قنا 823 مشروعًا بقيمة 2.8 مليون جنيه.

وعلى صعيد محافظات الوجه البحري جاءت محافظة البحيرة في المقدمة بتمويل 745 مشروعاً بقيمة 2.5 مليون جنيه، يليها محافظة كفر الشيخ 365 مشروعًا بقيمة تصل إلى 2.25 مليون جنيه.

جدير بالذكر فإن قيمة القروض تتراوح بين 1000 الى 3500 جنيه يتم من خلالها تمويل مشروعات لتربيه الماعز والدواجن وبعض المشروعات التجارية لإنشاء مطاعم صغيرة تقدم وجبات شعبية تتناسب مع البيئة المحيطة بمنفذي المشروع.

وتتنوع المشروعات ليبلغ عددها 25 نوعًا تم إعداد دراسات الجدوى لها، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبرنامج الغذاء العالمي.