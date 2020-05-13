غادة عبدالرازق ورمضان والرافعي.. أبرز أزمات لفنانين في مسلسلات رمضان

منذ عرض حلقات مسلسلات شهر رمضان الكريم، وبدأت تظهر أزمات مختلفة لبعض الفنانين، الذين يشاركون فيها أو أبطال الأعمال الدرامية نفسها، وأثرت هذه الأزمات على المسلسلات الخاصة بفنانيها على مواقع السوشيال ميديا.

وتعرض الفنان محمد رمضان بطل مسلسل البرنس في رمضان الحالي، لهجوم شديد من صاحب مطعم البرنس الحقيقي، وقام بنشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الماضية يهاجم رمضان فيه، لكونه استغل اسمه وصورته في المسلسل دون وجه حق، بالإضافة لتأكيده أن ابن رضوان البرنس في المسلسل شبيه لابنه في الحقيقة، وذلك أضر بهما معنويا ونفسيا.

كما وقعت أزمة بين الفنانة غادة عبدالرازق بطلة مسلسل سلطانة المعز والناقد الفني طارق الشناوي، لاتهامها له بأنه يتقاضى رشوة من الفنانين لكتابة كلام جيد عن مسلسلاتهم بعد انتقاده لمسلسلها في رمضان مؤخرا، مما اضطر الشناوي للإعلان عن رفعه قضية على غادة، وحبسها بسبب هذا الكلام.

كذلك تعرض الفنان أحمد الرافعي أحد المشاركين في مسلسل الاختيار، لهجوم قاس بسبب بعض البوستات التي كتبها مؤخرا على صفحته الشخصية على فيس بوك، والتي أبرزت ميوله الدينية بعض الشيء، لاسيما بعد ربط المشاهدين لهذه البوستات الخاصة به بالدور الذي قدمه في مسلسل الاختيار في الحلقات السابقة بشخصية “قائد الجماعة التكفيرية الإرهابية الشيخ عمر”.

أحمد سعد الدين: أزمة محمد رمضان لم تؤثر على شعبيته والرافعي شخص بدائي لا يدرك النجومية

ويقول الناقد الفني أحمد سعد الدين، إن محمد رمضان دائما توجد حالة جدلية عليه، وحينما ذهب لمطعم البرنس قبل شهر رمضان تم الربط بين صاحب المطعم والمسلسل الذي سيقدمه، لكن حينما بدأ عرض المسلسل أيقنا أنه ليس له علاقة بصاحب مطعم البرنس.

وأشار إلى أن الهجوم الذي تعرض له من صاحب المطعم الساعات الماضية، بعد عرض المسلسل وتحقيقه نجاحا كبيرا، حيث يرى صاحبه أن رمضان لم يستأذنه قبل استخدام اسمه “البرنس”، لكن لم تؤثر هذه المشكلة على شعبية المسلسل ورمضان.

أما بالنسبة لأزمة غادة عبدالرازق والناقد طارق الشناوي، فهي موجودة منذ سنوات، حينما قدمت فيلم “90 دقيقة” وانتقدها بأنها لا تصلح أن تقدم دور أم للمطرب سامو زين ولم تتقبل النقد، مؤكدا أن اتهامها له بالرشوة شيء خاطئ جدا، لأنها يجب أن تكون على بينة قبل اتهام أحد بذلك.

وتابع قائلا أحمد الرافعي لم يكن معروفا للجمهور، لكن حينما قدم دوره في مسلسل الاختيار أشاد به الجميع على السوشيال ميديا، وحينما هاجم مسلسل “100 وش” على صفحته الخاصة محبي المسلسل بدأوا في البحث على صفحته في منشوراته القديمة، فوجدوا بوست له عن الراحل فرج فودة بشكل سلبي وسيئ بكلمة “نفوق فرج فودة”، وتم الاستناد بهذه الكلمة على ميوله الغريبة، وتم مهاجمته وقد تؤثر هذه الأزمة على مسيرته الفنية القادمة، لأنه شخص بدائي لا يدرك جيدا معنى النجومية وما الذي يتحدث به.

ماجدة خير الله: غادة عبد الرازق تحاول لفت الأنظار لمسلسلها بعد فشله والرافعي أساء لنفسه

بينما قالت الناقدة ماجدة خير الله ان مسلسل غادة عبد الرازق غير محسوس تماما سواء سلبا أو إيجابا في رمضان، ونسبة مشاهدته قليلة جدا، لان نبض كل ما يحدث على الشاشة يكون له مردود على مواقع السوشيال ميديا، لذلك هذه الأزمة بينها وبين الناقد طارق الشناوي لمجرد أن يشعر بمسلسلها الجمهور، ولجذب الأنظار لها، وبرغم ذلك لن يحدث متابعة للمسلسل لأنه لم يحظ بإقبال منذ أوائل الشهر الكريم.

وأكدت أن هناك مسلسلات تحظى بانتقادات سلبية على مواقع التواصل الاجتماعي مثل “فرصة تانية” لياسمين صبري، لكن مسلسل غادة عبدالرازق لم يحظ سلبًا ولا إعجابا بأي آراء من الجمهور، وكان حديثها عن الناقد طارق الشناوي “قبيحا للغاية”.

وتابعت أن الرافعي تصور الجمهور أن دوره في مسلسل الاختيار الذي قدمه بشكل جيد أنه ممثل مميز، لكن فوجئ الكثيرون أن أفكاره في الحقيقة تطابق ما قدمه في المسلسل، لذلك تم الهجوم عليه، متسائلة لو كان الفن بالنسبة له خروج عن المألوف والدين فلماذا تقوم به.

أما أزمة محمد رمضان وصاحب مطعم البرنس فهي موجودة قبل بدء شهر رمضان، لكن يبدو أن هناك تربصا برمضان اليومين الماضيين كأنه لا يوجد مكان في مصر اسمه البرنس سوى هذا المطعم، مشيرة إلى أن ذلك نوعا من رمي البلاء على رمضان ليس أكثر.

محمود قاسم: أزمة أحمد الرافعي ستؤثر على مسيرته الفنية القادمة

قال الناقد الفني محمود قاسم إن هذه الأزمات أحيانا تؤثر بشكل إيجابي في عمل دعاية لمسلسل فنان أو فنانة معينة، وأحيانا أخرى تؤثر سلبا عليهم مثل أزمة الفنان أحمد الرافعي.

وأشار إلى أحمد الرافعي بعد إشادة الجمهور به بدوره في مسلسل الاختيار اليومين الماضيين، لاحظ الكثيرون منشوراته التي تميل لتطرف نوعا ما في الفكر.

ويضيف أن بسبب ما كتبه على صفحته الشخصية، وهجوم الجمهور عليها بسبب أفكاره المتطرفة والمتعصبة، سيتم استبعاده في الكثير من الأعمال الفنية الفترة المقبلة، باستثناء التي تحوي طابعا دينيا مثل الفنان عبدالعزيز مخيون منذ سنوات، حينما تم حصرها في قالب المسلسلات الدينية فقط، والمسرح الديني أيضا.