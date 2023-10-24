غادة عادل تبدأ تصوير مسلسل حالة خاصة مع طه دسوقي

بدأت النجمة غادة عادل تصوير أولى مشاهدها في المسلسل الجديد ” حالة خاصة ” ، والذي ستعرضه منصة watch it الفترة القادمة ، ويشاركها بطولته الفنان طه دسوقي واخراج عبد العزيز النجار .

مسلسل حالة خاصة يضم 10 حلقات فقط وانتاج طارق الجنايني ” تي فيجن” ويشارك فيه كوكبة من الفنانين منهم نبيل علي ماهر ، وسيتم تصويره في العديد من الأماكن بالقاهرة .

وكانت آخر أعمال غادة عادل فيلم “البطة الصفرا” مع الفنان محمد عبد الرحمن توتا، وشارك فى بطولة الفيلم كلا من محمود حافظ، ابرام سمير، فرح الزاهد، حسن أبو الروس، إخراج عصام نصار.

ويعتبر هو العمل الفني الأول الذي يجمع غادة عادل وطه دسوقي ، بعد نجاحات الأخير هذا العام بمسلسل ” صفارة ” الذي قدمه مع النجم أحمد أمين وكذلك نجاحه بفيلم ” فوي فوي فوي ” الذي قدمه مع النجم محمد فراج أيضا .