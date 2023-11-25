غادة شلبي: جار التنسيق مع وزارة المالية لدراسة تعزيز النقل السياحى

قالت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، إنه جار حاليا التنسيق مع وزارة المالية لدراسة تعزيز النقل السياحى، نظرا لأهميته في قطاع السياحة المصرية.

وأضافت في تصريحات لها، أن الوزارة في الوقت الحالي تركز بشكل أكبر على الأنماط الـ 4 الرئيسية وهى سياحة العائلات، وسياحة الشواطئ، وسياحة المغامرات والسياحة الثقافية نظرا لأن هذه الأنماط تجذب الحركة السياحية الأكبر، متابعة أنه جار التعامل مع باقى الأنشطة كلا في إطار مقوماته للعمل على تعظيمه خلال الفترة القادمة.

وتابعت أن مصر تمتلك كافة المقومات لنمط سياحة المؤتمرات التي تتيح لها التنافسية مع الدول الأخرى ولكن يجب الاهتمام بشكل أكبر بهذا النمط لما له من أهمية كبيرة فى جذب شريحة مهمة لمصر.

ولفتت إلى استهداف الوزارة في الوقت الحالي للسوق العربية بشكل كبير والعمل على تلبيه رغبات ومتطلبات سائحى هذا السوق لزيادة الحركة الوافدة منه إلى مصر.