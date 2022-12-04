غادة البيلي: انتقال المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرسمية سيشكل فارقًا في الناتج المحلي

قالت غادة البيلي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لبنك التنمية الصناعية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحجمها السوقي كبير، وعند انتقالها من السوق غير الرسمية إلى الرسمي سيشكل فارقًا في الناتج المحلي.

وأضافت البيلي، خلال فعاليات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن “2022 CEOs Thoughts”، والذي تنظمه شركة «المال جي تي إم»، أن مبادرة رواد النيل التي تبناها البنك المركزي لرفع الوعي، بقطاع الأعمال، والتي ركزت على مساعدة رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة.

وذكرت البيلي دور القطاع المصرفي بوجه عام في التنمية الصناعي، وكيف لعب دور هاما خلال السنوات الماضية، بداية من الثلاثينات، وخصوصًا في الستينات.

وأوضحت أن بنوك لعبت دور أساسي، من المهم ألا تكتفي فقط بالتمويل، مشيرة إلى تقديم استشارات وحلول مالية وغير مالية، لينعكس بالإيجاب على الحكومة والعملاء.

وتناقش الجلسة السبل المتاحة أمام البنوك المحلية والحلول المبتكرة التي يمكن تقديمها لتيسير عمل المصنعين، وتوفير مستلزمات الإنتاج وتعزيز الصادرات في ظل عجز ميزان المدفوعات والتحديات المحلية والعالمية، فضلًا عن سيناريوهات عمل القطاع المصرفي في ضوء رفع أسعار الفائدة واعتماد سعر صرف مرن للجنيه.