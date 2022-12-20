غادة البيلي: القطاع المصرفي يعمل على دعم الشباب وتمكين رواد الأعمال

قالت غادة البيلي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إن القطاع المصرفي يعمل على دعم الشباب وتمكينهم، عن طريق تقديم التمويلات وطرح الفرص الاستثمارية لهذه الفئة.

وأضافت خلال كلمته في الجلسة الثانية من اليوم الثاني لمؤتمر الناس والبنوك التي جاءت تحت عنوان “الدمج المجتمعي والجغرافي للبنوك”، أن القطاع المصرفي مشترك في مبادرة رواد النيل وهي مبادرة تعمل على تعزيز ريادة الأعمال وتسخير كل الأدوات لهذه الفئة.

وأشارت إلى أن البنك يهدف إلى تأسيس 10 مراكز تطوير أعمال عن طريق مراكز الشباب، موضحة أن البنك موجود في محافظات كثيرة أهمها محافظات الصعيد.

ولفتت إلى أن بنك التنمية الصناعية يقدم كذلك خدمات مالية غير مصرفية لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، مبينة أنه يساعد على وضع وصناعة دراسة الجدوى.

وأفادت أن بنك التنمية الصناعية يساعد الشباب ورواد الأعمال على تقدير الحجم التمويلي اللازم له، لافتة إلى أن مصرفها يساعد الشباب على التعرف على الطرق التي تسهل عليهم الحصول على التمويلات من القطاع المصرفي.

يذكر أن مؤتمر الناس والبنوك جاء هذا العام ليناقش أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة بشكل خاص والعالم بشكل عام، وذلك على اثر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتفشي فيروس كورونا الذي أدي إلي حدوث اضطراب في سلاسل الإمداد العالمية.