«ع الزيرو» يعيد محمد رمضان إلى السينما ونيلي كريم تشاركه لأول مرة

بدأ اليوم النجم محمد رمضان تصوير فيلمه السينمائي الجديد” ع الزيرو” الذي يعود به للسينما المصرية بعد غياب 3 سنوات تقريبا منذ آخر أفلامه ” الكنز2 ” ، وتشاركه بطولته النجمة نيلي كريم لأول مرة كبطلة نسائية والفيلم للمخرج ماندو العدل وإنتاج جمال العدل .

وأعلن ماندو العدل عبر صفحته بفيسبوك اليوم عن انطلاق تصوير أولى مشاهد الفيلم معلقا: “أول يوم تصوير فيلم عالزيرو تأليف مدحت العدل وإنتاج العدل جروب”.

الفيلم يجمع نيلي كريم لأول مرة مع محمد رمضان في عمل فني ، ويتم اختيار باقي أبطال العمل حاليا .

يذكر أيضا أن محمد رمضان يستعد لطرح أغنيته الجديدة دوشة ، وقام بالترويج لها عبر حسابه انستجرام منذ ساعات قليلة.

وكانت نيلي كريم شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل فاتن أمل حربي مع المخرج ماندو العدل وحقق نجاحا كبيرا .