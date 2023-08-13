عُمان تسجل فائضا فى الموازنة بقيمة 656 مليون ريال بنهاية النصف الأول

سجلت سلطنة عمان فائضا في الموازنة بقيمة حوالي 656 مليون ريال عُماني (1.71 مليار دولار) بنهاية النصف الأول من العام الجاري، قياسا بـ 784 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام 2022، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية اليوم الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية نقلا عن عن وزارة المالية، أن الإيرادات العامة للدولة بلغت حتى نهاية النصف الأول من عام 2023م حوالي 6 مليارات و342 مليون ريال، مسجلة انخفاضًا بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م البالغة 6 مليارات و725 مليون ريال.

وسجل صافي إيرادات النفط حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري ارتفاعًا بنسبة 2 % مسجلًا نحو 3 مليارات و257 مليون ريال، مقارنة بتحصيل 3 مليارات و187 مليون ريال حتى نهاية النصف الأول من عام 2022م، في حين بلغ متوسط سعر النفط المحقق بنهاية هذه الفترة 83 دولارًا للبرميل، فيما بلغ متوسط الإنتاج نحو مليون و61 ألف برميل يوميًّا.

وانخفض صافي إيرادات الغاز حتى نهاية يونيو 2023م بنسبة 36% ليبلغ مليارًا و115 مليون ريال مقارنة بتحصيل مليار و729 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2022م؛ ويعزى هذا الانخفاض إلى تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز بحسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة والقائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز.