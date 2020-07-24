عُطل بسفينة أقساط التأمين البحري الأردني في “ميناء” مايو ( جراف)

نسبة الإنخفاض بلغت 14.3% في مايو منفردًا و 9% في الفترة من يناير حتي مايو

كتب- ماهر أبو الفضل والشاذلي جمعة:

أصيب سفينة الأقساط المكتتبة، بفرع التأمين البحري، بالسوق الأردنية، بعُطل الإنخفاض سواء في شهر مايو الماضي، أو خلال الفترة من أول يناير حتي نهاية مايو الماضي.

700 ألف دينار قيمة التراجع في الأقساط خلال 5 شهور

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة خلال أيام ، الصادرة عن دائرة الدراسات والتدريب في الإتحاد الاردني لشركات التامين– حصلت المال علي نسخة منها- إنخفضت الأقساط المكتتبة، بقيمة تلامس 700 ألف دينار أردني تقريبًا، في الفترة من أول يناير حتي نهاية مايو من العام الحالي 2020، لتصل الي 6.9 مليون دينار، مقابل 7.6 مليون دينار ، في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.

ووفقًا لسعر الصرف المُعلن من البنك المركزي المصري، يصل قيمة الدينار الأردني إلي 22.29 جنيه للشراء ، و22.59 جنيه للبيع.

التعويضات المسددة تنخفض بقيمة 3.6 مليون دينار

وفي المقابل، إنخفضت التعويضات المدفوعة- أو المسددة- في فرع التأمين البحري، بالسوق الأردني، لتتجاوز مليون دينار، في الفترة من أول يناير حتي نهاية مايو من العام الجاري، مقابل 4.6 مليون دينار، في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019، بإنخفاض يصل الي 3.6 مليون دينار.

أقساط التأمين البحري تشكل 2.8% من إجمالي إكتتابات السوق الأردنية

وشكلت أقساط التأمين البحري، ما نسبته 2.8% من إجمالي الأقساط المكتتبة علي مستوي السوق الأردني في نهاية مايو الماضي، فيما شكلت التعويضات المسددة بنفس 0.7% من إجمالي فاتورة التعويضات علي مستوي السوق الأردنية بنهاية مايو.

وتشمل أعمال التأمين البحري،تأمين الطيران ، وبلغ مجموع أقساط شركاته التي تكتتب في هذا الفرع – البالغ عددها 4 شركات- 145.2 ألف دينار في نهاية مايو 2020، بإنخفاض نسبته 72.8% مقارنة بأقساطها في مايو 2019.

مليون دينار حصيلة السوق الأردنية من أقساط البحري في شهر مايو

في سياق متصل، بلغت أقساط التأمين البحري، بالسوق الأردنية، ما يزيد علي مليون دينار، في شهر مايو الماضي منفردًا، مقابل 1.2 مليون دينار، في الشهر المقابل من العام الماضي 2019 ، بإنخفاض قيمته 200 ألف دينار، فيما بلغت التعويضات المسددة 326.9 ألف دينار، مقابل 1.7 مليون دينار، خلال فترتي المقارنة، مايو 2020 ، والشهر المقابل له في 2019 ، بإنخفاض يصل الي 1.3 مليون دينار دفعة واحدة.

تعرف علي الحصيلة الكلية للأقساط المكتتبة والتعويضات المُسددة بالسوق الأردنية من يناير حتي مايو من العام الجاري

ومن المعروف أن الحصيلة الكلية للأقساط المكتتبة ، للشركات العاملة في السوق الأردنية، البالغ عددها 24 شركة، إنخفضت بنسبة 7.9% لتصل الي 250.1 مليون دينار أردني ، في الفترة من أول يناير حتي نهاية مايو من العام الجاري 2020، مقابل 271.4 مليون دينار، أقساط مكتتبة في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.

وفي المقابل، شهد مؤشر التعويضات المسددة- أو المدفوعة- إنخفاضًا نسبته 27.8% ليصل الي 144.6 مليون دينار، مقابل 200.3 مليون دينار خلال فترتي المقارنة.

الجراف التالي، يوضح نسبة الإنخفاض في الأقساط المكتتبة، والتعويضات المُسددة، بفرع التأمين البحري، في السوق الأردنية، في شهر مايو الماضي، وخلال الفترة من يناير حتي نهاية مايو الماضي.