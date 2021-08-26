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«عُرض على الرئيس 51 قطعة بـ 18514 فدانا».. مدبولي يتابع تكليفات أراضي مراكز البحوث الزراعية

قال اللواء ناصر فوزي إن منهجية حصر ومعاينة أراضي مراكز البحوث الزراعية اعتمدت على تجميع كل المواقع الصالحة
صفية حمدي 6:24 م, الخميس, 26 أغسطس 21 6:24 م, الخميس, 26 أغسطس 21

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا اليوم، عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة، مع اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لاستعراض دراسة حول أصول وأراضي مراكز البحوث الزراعية في المحافظات. 

في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف تطوير أصول وأراضي مراكز البحوث الزراعية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الشأن؛ من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الأصول والأراضي. 

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وقال اللواء ناصر فوزي إن منهجية حصر ومعاينة أراضي مراكز البحوث الزراعية اعتمدت على تجميع كل المواقع الصالحة، ودراسة جميع المواقع مع جهات الولاية، والقيام بزيارات للمواقع المرشحة.

وأضاف أنه بعد إجراء عمليات المراجعة والتدقيق والتصنيف للأراضي، تم عرض الأسبقية الأولى من الأراضي على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في 15 أغسطس الجاري، بواقع 51 قطعة أرض، بمساحة 18514 فدانا، تتضمن 23 قطعة تابعة لمراكز بحوث زراعية، و28 قطعة تابعة لمزارع قطاع إنتاج زراعي.

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وأضاف أن إجمالي عدد قطع الأراضي التي تم حصرها كأسبقية ثانية يبلغ 48 قطعة، بمساحة 4360 قطعة أرض، في 15 محافظة لها ظهير صحراوي هي: قنا، السويس، الشرقية، مطروح، بورسعيد، الجيزة، أسيوط، الإسكندرية، الإسماعيلية، المنيا، أسوان، سوهاج، الفيوم، بني سويف، والأقصر.  

وتطرق رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة إلى عدد من التوصيات التي تضمنت آليات استغلال أراضي مراكز البحوث الزراعية على النحو الأمثل في المحافظات

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بقلم صفية حمدي

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