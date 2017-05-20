عيوب الصناعة تجبر نيسان إيجيبت على استدعاء 25,1 ألف سيارة

أحمد شوقيقال مصدر مسئول بجهاز حماية المستهلك إن الجهاز قام خلال 2016 بالتنسيق مع شركة نيسان إيجيبت بخصوص استدعاء 25,1 ألف سيارة، موزَّعة بين 5 طرازات؛ بسبب عيوب الصناعة.وأوضح المصدر أن الاستدعاء الأول شمل طراز نيسان صني- إنتاج الفترة بين أكتوبر 2014 ويوليو 2015 لإجراء تعديل على الدائرة الكهربي

أحمد شوقي

قال مصدر مسئول بجهاز حماية المستهلك إن الجهاز قام خلال 2016 بالتنسيق مع شركة نيسان إيجيبت بخصوص استدعاء 25,1 ألف سيارة، موزَّعة بين 5 طرازات؛ بسبب عيوب الصناعة.





وأوضح المصدر أن الاستدعاء الأول شمل طراز نيسان صني- إنتاج الفترة بين أكتوبر 2014 ويوليو 2015 لإجراء تعديل على الدائرة الكهربية الخاصة بالإشارة الجانبية، حيث لوحظ بقاء لمبة الإشارة مضاءة حتى بعد إغلاق مفتاح الإدارة (كونتاكت)، منوهًا بأن عدد السيارات التي ينطبق عليها هذا الاستدعاء 7678 وحدة.

وأضاف أن الاستدعاء الثاني يتعلق أيضًا بطراز نيسان صني موديلات الفترة بين 2004 و2008 بغرض عيوب تتعلق بالوسائد الهوائية، موضحًا أن هذا الاستدعاء شمل 14,2 ألف سيارة.

وأكد أنه تم استدعاء 1389 سيارة من طراز نيسان تيدا موديل خلال الفترة ما بين 2010 و2013 لتغيير الوسادة الهوائية الخاصة بالسائق، كما أجبر هذا العيب الشركة أيضًا على استدعاء 28 وحدة من شاحنتها نيسان بيك آب موديل 2001/2002، 2004/2008، بالإضافة إلى سيارتين من نيسان باترول موديل 2001/2002، و1664 وحدة من نيسان إكس تريل موديلات 2001/2002، 2004/2008.

وذكر المصدر أن نيسان إيجيبت استدعت أيضًا 191 سيارة من طراز سنترا، لاحتمال تغيير مسمار ربط واحد بقنطرة السيارة لوجود زيادة في عزم الرباط على الحد المطلوب.

وتابع أن الشركة ما زالت تُجري أعمال الصيانة والإصلاحات المطلوبة وفق هذه الاستدعاءات، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، دون تحميل العملاء أي نفقات.