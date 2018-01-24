عيسى يخطف فوزا ثمينا للمصري.. ويذيق الزمالك مرارة الهزيمة السادسة

- حسام حسن يحقق فوزه اﻷول على إيهاب جلال في 8 مبارياتعلي المصريخطف إسلام عيسي، فوزا ثمينا للمصري البورسعيدي، من مضيفه الزمالك، بهدف نظيف، في قمة اﻷسبوع العشرون للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي احتضنها ملعب الجيش المصري ببرج العرب في اﻹسكندرية، وإدارها تحكيميا محمد فاروق.انتهي الشوط اﻷول

– حسام حسن يحقق فوزه اﻷول على إيهاب جلال في 8 مباريات

علي المصري

خطف إسلام عيسي، فوزا ثمينا للمصري البورسعيدي، من مضيفه الزمالك، بهدف نظيف، في قمة اﻷسبوع العشرون للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي احتضنها ملعب الجيش المصري ببرج العرب في اﻹسكندرية، وإدارها تحكيميا محمد فاروق.

انتهي الشوط اﻷول بالتعادل السلبي بدون أهداف، ولم تكن هناك خطورة تذكر علي المرميين، باستثناء كرة ﻹسلام عيسي لاعب المصري، وفشل في ترجمتها لهدف، وأخري ﻷحمد فتوح لاعب الزمالك، لم يحسن استغلالها وترجمتها ﻷول أهداف اللقاء.

وفي الدقيقة 61، سجل إسلام عيسي أخطر لاعب النادي المصري واللقاء، هدف الفريق البورسعيدى واللقاء اﻷول، بعد عرضية رائعه من ناحيه اليمين أرتقي لها الﻻعب ويضعها رأسيه رائعة في مرمي أحمد الشناوي حارس الزمالك.

بتلك النتيجة، يحقق حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، فوزه اﻷول علي إيهاب جلال نظيره في الزمالك، حيث ألتقيا في 7 لقاءات بخلاف تلك المباراة، فاز جلال 5 مرات، وحسم التعادل مواجهتين بينهما.

وإنفرد الفريق البورسعيدي بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما رفع رصيده للنقطة 37، فيما تلقي

الزمالك خسارته السادسة هذا الموسم، وتوقف رصيده عند النقطة 32، وبقي في المركز الخامس بجدول الترتيب.

وأفتتحت لقاءات اليوم اﻷربعاء، بتعادل سلبي بدون أهداف، ضمن الجولة ذاتها، بين وادي دجلة وضيفه طنطا، ليشتعل صراع البقاء بالدوري، في ظل ارتفاع رصيد طنطا إلى 20 نقطة في المركز الـ 15، مقابل 17 نقطة لوادي دجلة في المركز الـ 16.

وعلي ستاد السويس الجديد، وفي الجولة ذاتها، حصد بتروجت فوزا قاتلا على حساب ضيفه إنبي، بهدف نظيف، سجله علاء علي في الدقيقة 90، ليرتفع رصيد الفريق البترولي إلى 24 نقطة في المركز الثاني عشر، وتجمد رصيد إنبي عند 31 نقطة في المركز السادس.

وشهد ستاد الدفاع الجوي، فوزا مهما للداخلية على مضيفه طلائع الجيش بهدفين دون رد، على ملعب الدفاع الجوي، سجلها ناصر منسي ومحمد محمود في الدقيقتين 11 و 46، ليرتفع رصيد الداخلية إلى 25 نقطة في المركز التاسع، وتجمد رصيد الطلائع عند 25 نقطة في المركز العاشر.

وأقيمت أمس الثلاثاء، مباراة واحدة، حيث حقق سموحة، فوزًا سهلًا على حساب مضيفه النصر، بهدفين دون رد، وشهدت المباراة، حالتى طرد من قبل محمود وفا حكم اللقاء، الأولى من نصيب محمد حجاج لاعب النصر، والثانية لمحمود معاذ لاعب سموحة.

وتألق المهاجم الإثيوبي أوميد أوكري، بتسجيله لهدفي اللقاء، ليستعيد الفريق السكندري، نغمة الانتصارات بعد الهزيمة المباغتة التي تلقاها أمام طنطا بالجولة الماضية، ويرفع سموحة رصيده، إلى 32 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد النصر عند 13 نقطة في المركز الـ 17.