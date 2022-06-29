عيسى : مليون بوليصة تأمين بالتجاري الدولي بالشراكة مع أكسا

قال أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجاري، عدد العملاء التي لديهم وثائق تأمين بالبنك التجاري الدولي بالتعاون مع شركة أكسا بلغ مليون عميل تمثل 50% من قاعدة عملاء البنك.

وأضاف أن علاقة البنك التجاري الدولي بشركة أكسا لتأمينات الحياة علاقه قوية للغايه ، لافتا إلى أن تقديم منتج خطط التأمبنات لعملاء البنك ياتي إيمانًا من البنك بإدارة ثروات العملاء والحفاظ عليها وتغطية أي مخاطر على الثروات.

وأكد أن صناعة التأمين مازال حجمها قليلا مقارنة بالدول الأخرى، لافتًا إلى أن التجاري الدولي يؤمن بدوره القوى في نشر ثقاقة التأمين في مصر.

وأوضح عيسى خلال كلمته في مؤتمر مع شركة أكسا لتوقيع اتفاقية تأمين بنكي لإتاحة خطط التأمينات العامة أن مصر في حاجه إلى نشر الوعي التأميني حفاظا على أموالهم ومشروعاتهم ومدخراتهم، مضيفًا أن هذا النوع من المنتجات يعد نوعا جديدا ضمن خدمات البنك من خدمات التأمين التي يقدمها البنك للعملاء من أجل حماية ثرواتهم.

وأشار إلى أن شركة أكسا من الشركات القوية التي تملك 150 ألف موظف و950 مليون عميل 100 مليار يورو إيرادات و7 مليارات يورو صافي ربح.