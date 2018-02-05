عيد يتمنى الحفاظ على فرصة المشاركة مع كبار الزمالك

علي المصري أبدى أحمد عيد، الظهير الأيمن لفريق 2001 بنادي الزمالك، الذي قام بتصعيده إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول للمشاركة مع الفريق الأول، سعادته بالمشاركة الاولى له اليوم باللقاء الودي أمام 6 اكتوبر. وأضاف عيد أن مشاركته في…

علي المصري



أبدى أحمد عيد، الظهير الأيمن لفريق 2001 بنادي الزمالك، الذي قام بتصعيده إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول للمشاركة مع الفريق الأول، سعادته بالمشاركة الاولى له اليوم باللقاء الودي أمام 6 اكتوبر.

وأضاف عيد أن مشاركته في لقاء اليوم دفعة معنوية قوية للمستقبل؛ حيث ستكون عاملًا قويًا لبذل اقصي ما في وسعه للظهور والتألق مستقبلًا، خاصة أنه صغير السن حيث يبلغ 16 عامًا فقط.

وأشار اللاعب إلى أن هذه الفرصة يرجع الفضل فيها الى أمير عبدالعزيز المدير الفني لفريق 2001 الذي كان له دور كبير في تطوير المستوي الفني وكذلك اعطائي النصائح الفنية بشكل دائم.

وعن طموحاته خلال الفترة القادمة، شدد عيد على انه يتمنى أن يستمر تصعيده مع الفريق الأول من أجل المشاركة وإثبات الذات.